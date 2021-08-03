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مصر.. اعتقال الصحفي بـ”الجزيرة مباشر” ربيع الشيخ فور وصوله إلى مطار القاهرة (فيديو)

الزميل ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر (مواقع التواصل)
الزميل ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر (مواقع التواصل)
3/8/2021-|آخر تحديث: 4/8/202101:43 AM (مكة المكرمة)

ألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي القبض على ربيع الشيخ، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، وذلك فور وصوله مطار القاهرة الدولي لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة الماضية.

وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس الشيخ لمدة 15 يومًا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وتتابع شبكة الجزيرة الإعلامية الأمر مع السلطات المصرية من أجل إطلاق سراح الزميل ربيع الشيخ.

هشام عبد العزيز

كان الأمن المصري قد اعتقل الصحفي بقناة الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز خلال زيارة عائلية إلى مصر، في يونيو/حزيران 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتفرج عنه النيابة بعد ذلك إلا أن السلطات المصرية أعادت ضمه لقضية جديدة رقم 1956 لعام 2019.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني من ارتفاع في ضغط العين، مما يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح للرؤية.

وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في 22 من يونيو/حزيران الماضي، تجديد حبس هشام عبد العزيز 45 يوما لتتجاوز مدة حبسه الاحتياطي العامين.

الصحفي المصري هشام عبدالعزيز معتقل دون تهمة منذ صيف 2019 (مواقع التواصل)


بهاء الدين إبراهيم

وتعتقل السلطات المصرية كذلك الصحفي بهاء الدين إبراهيم منذ فبراير/شباط من العام الماضي في مطار برج العرب الدولي.

وتقول أسرته إنه أثناء عودتهم إلى قطر حيث كان بهاء يعمل صحفيا في الجزيرة مباشر من إجازة سنوية في مصر عام 2018، منعه الأمن من السفر من دون مبرر قانوني واحتجز جواز سفره وطلب منه الذهاب إلى مقر الأمن الوطني في مدينة 6 أكتوبر للحصول عليه.

وأضافت الأسرة أن بهاء الدين تردد على مقر الأمن الوطني أكثر من مرة حتى أعطوه جواز السفر، وبعدها قرر العودة إلى قطر فتم منعه مرة أخرى من السفر وسحبوا منه الجواز أيضًا.

وتابعت أنه في المرة الثانية ذهب إلى مقر الأمن الوطني مرات عديدة لمدة 13 شهرا، وبعدها قرر السفر، في فبراير/شباط 2020، فاعتُقل من المطار وأخفي قسريا 75 يوما تعرض خلالها للتعذيب، حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة، في مايو/أيار الماضي، وهي بدورها تجدد حبسه على ذمة التحقيقات حتى اليوم.

اعتقلت السلطات المصرية الصحفي بهاء الدين إبراهيم قبل أكثر من عام (فيسبوك)
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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31/3/2021
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