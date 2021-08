مزوّد بشريحة تقوم على الذكاء الاصطناعي.. غوغل تكشف عن هاتفها الجديد

كشفت شركة (غوغل) عن النموذج الجديد من هاتفها الذكي (بيكسل) المزوّد بشريحة تقوم على الذكاء الاصطناعي مصنوعة على نسق معالجات مراكز البيانات.

ومن المقرر طرح (بيكسل-6) في السوق في فترة لاحقة من هذه السنة وهو يعمل بتقنية الجيل الخامس- 5 جي وفيه (رقاقة تنسور) ولم يُكشف بعد عن الموعد المحدّد لتسويقه وعن سعره.

وقال ريك أوسترلو نائب رئيس (غوغل ديفايسز) خلال إيجاز صحفي في مقرّ الشركة في سيليكون فالي “إنه بشكل عام نظام محمول يتمحور على شريحة قائمة على الذكاء الاصطناعي”.

وبيكسل-6 مجهّز بمجموعة من اللواقط الاستشعارية للتصوير على الناحية الخلفية للهاتف وتمتدّ شاشته على 16.2 سنتيمترا وهو متوفّر أيضا بنموذج (برو) المتخصص بحجم أكبر بقليل.

Both Google Pixel 6 & Pixel 6 Pro will come in multiple exciting color options. Pixel 6 Pro got 3 cameras, including a telephoto lens with 4x optical zoom. pic.twitter.com/jtrroncqcv

— TechDroider (@techdroider) August 2, 2021