مزوّد بشريحة تقوم على الذكاء الاصطناعي.. غوغل تكشف عن هاتفها الجديد

كشفت شركة (غوغل) عن النموذج الجديد من هاتفها الذكي (بيكسل) المزوّد بشريحة تقوم على الذكاء الاصطناعي مصنوعة على نسق معالجات مراكز البيانات.

ومن المقرر طرح (بيكسل-6) في السوق في فترة لاحقة من هذه السنة وهو يعمل بتقنية الجيل الخامس- 5 جي وفيه (رقاقة تنسور) ولم يُكشف بعد عن الموعد المحدّد لتسويقه وعن سعره.

وقال ريك أوسترلو نائب رئيس (غوغل ديفايسز) خلال إيجاز صحفي في مقرّ الشركة في سيليكون فالي “إنه بشكل عام نظام محمول يتمحور على شريحة قائمة على الذكاء الاصطناعي”.

وبيكسل-6 مجهّز بمجموعة من اللواقط الاستشعارية للتصوير على الناحية الخلفية للهاتف وتمتدّ شاشته على 16.2 سنتيمترا وهو متوفّر أيضا بنموذج (برو) المتخصص بحجم أكبر بقليل.

Both Google Pixel 6 & Pixel 6 Pro will come in multiple exciting color options. Pixel 6 Pro got 3 cameras, including a telephoto lens with 4x optical zoom. pic.twitter.com/jtrroncqcv — TechDroider (@techdroider) August 2, 2021

ولم تستحوذ هواتف بيكسل التي تصنعها غوغل إلا على حصّة بسيطة من السوق العالمية للهواتف الذكية التي تسيطر عليها (سامسونغ وآبل) إلى جانب المصنّعين الصينيين.

وتُعدّ هذه الهواتف وسيلة تسمح لـ “غوغل” باستعراض قدرات نظام (أندرويد) لتشغيل الأجهزة المحمولة الذي تطوّره، وهو نظام مجاني يشكّل مرجعا للمصنّعين الآخرين.

وقال المدير العام لغوغل إن شريحة (تنسور) المكيّفة استغرقت أربع سنوات من العمل وارتكزت على خبرة غوغل في مجال المعلوماتية الممتدّة لعقدين.

وكشفت (غوغل) عن منتجها القائم على شريحة ذكية في وقت يواجه العالم نقصا في إنتاج الشرائح انعكس على عدّة قطاعات، من صناعة السيّارات إلى أجهزة الكمبيوتر.