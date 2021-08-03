كورونا.. الصين تخضع ووهان للفحص

أعلنت السلطات في مدينة ووهان أنّها ستُخضع جميع سكّانها لفحوص، بعد أن ظهرت في هذه المدينة أولى الإصابات المحلية بالفيروس منذ أكثر من عام، في حين دعت منظمة الصحة العالمية تونس لتسريح حملات التلقيح.

وقال مسؤول كبير في ووهان وسط الصين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنّ المدينة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة “بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكّان على نحو سريع”.

وأعلن المسؤولون في ووهان الإثنين تسجيل سبع حالات إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محليا بين عمال مهاجرين في المدينة، بعد عام على عدم تسجيل إصابات ووقف انتشار الوباء الذي ترافق مع إغلاق غير مسبوق مطلع 2020.

وفرضت الصين إغلاقا على ملايين السكان ومنعت التنقل الداخلي وأجرت فحوصا واسعة في الأيام القليلة الماضية سعيا لوقف أكبر تفش للفيروس.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت السلطات 61 إصابة محلية بالفيروس الثلاثاء في وقت وصلت المتحورة دلتا السريعة العدوى إلى عشرات المدن بعد أن تسببت إصابة عمال نظافة في مطار نانجينغ بإصابات على مستوى البلاد.

وأخضعت الحكومات المحلية في كبرى المدن بما فيها بيجين ملايين السكان حتى الآن لفحوص كورونا فيما أغلقت مجمّعات سكنية وفرضت حجرا صحيا على مخالطي المصابين.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93 ألف و193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

طواقم طبية في تونس تعالج مرض بفيروس كورونا (رويترز)

منظمة الصحة تدعو تونس لتسريع التلقيح

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن الوضع الوبائي يتحسن بشكل طفيف في تونس، ودعت لمنح رئيسها قيس سعيد نفسه صلاحيات كاملة وإلى زيادة المساعدات الدولية، لتسريع حملة التلقيح.

وقال إيف سوتيران ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس خلال مؤتمر صحفي أمس “البيانات الوبائية تسير في الاتجاه الصحيح لكنه بدا حذرا.

وقال ما زالت متحورة دلتا تمثل “أكثر من 90 في المئة من الإصابات” كما أن تأثير التجمعات العائلية التي نظمت خلال عيد الأضحى لا يزال من الصعب تقييمه وقد يقلب هذا التقدم.

وسجّلت تونس خلال الأيام السبعة الماضية أسوأ معدل وفيات في العالم بالفيروس بلغ 10.64 وفيات لكل 100 ألف نسمة، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية الإثنين.

وفي مواجهة خطر كارثة صحية، أرسلت إلى البلاد تبرعات من كل أنحاء العالم في الأيام الأخيرة.

مريضة بالفيروس بأحد المشافي في تونس (رويترز)

ووفقا لسوتيران، فإن تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة “تلقت في غضون عشرة أيام حوالي سبعة ملايين جرعة من اللقاحات وقد تتلقى مليونين أو ثلاثة ملايين” أخرى قريبا.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية إطلاق حملة تلقيح متنقلة في مناطق عدة، كما أعلن مكتب رئاسة الجمهورية في بيان تنظيم حملة تلقيح خاصة في كل أنحاء البلاد الأحد المقبل تستهدف جميع التونسيين الذين يبلغون 40 عاما وما فوق.

أمريكا تحذر من السفر

وفي الولايات المتحدة حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض من السفر إلى اليونان وأيرلندا وإيران ومناطق أخرى بسبب العدد المتزايد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في تلك الأماكن.

وتشمل الجهات الأخرى التي تم رفعها إلى “مستوى 4: تجنب السفر” المحدد من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، ليبيا وكازاخستان ومالطا ومناطق أخرى.