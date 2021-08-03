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شاهد: ببغاء يضحك معجبًا بصدى صوته

الببغاء (ثور) استمتع بصدى صوته في صندوقه الجديد بحديقة الحيوان (مواقع التواصل)
الببغاء (ثور) استمتع بصدى صوته في صندوقه الجديد بحديقة الحيوان (مواقع التواصل)
3/8/2021

نشرت حديقة حيوان (بريفارد) في مدينة ملبورن بولاية فلوريدا الأمريكية لقطات فيديو تظهر أحد الببغاوات وهو يستمتع بصوت ضحكته وصداها وحركاته اللاإرادية الصوتية في صندوق جديد تم تثبيته في موطنه.

ويظهر في الفيديو -الذي صور بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي ونشر أمس- الببغاء “ثور” وهو من ببغاوات المكاو الياقوتي وهو يستقبل الصدى داخل الصندوق.

وكتبت صفحة (بريفارد زو) على فيسبوك “بنينا هذا الصندوق في موطنه لنوفر له المزيد من المأوى، لكن لم يستغرق (ثور) وقتًا طويلاً ليدرك أن دهاليزه الجديدة تتمتع بصوتيات مثالية للتعبير عن الأصوات”.

وتُعد الببغاوات المكاو الياقوتي- والتي تنتمي إلى وسط وشرق أمريكا الجنوبية- أكبر الببغاوات الطائرة في العالم وفقًا لحديقة حيوان بريفارد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية

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