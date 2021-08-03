البث الحي
الأخبار|أمريكا

انتحار 4 رجال أمن ممن تصدوا للهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي

أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول- 6 يناير(رويترز)
أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول- 6 يناير(رويترز)
3/8/2021-|آخر تحديث: 3/8/202103:55 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن انتحار اثنين آخرين من رجال الأمن الذين تعاملوا مع الهجوم الذي استهدف مبنى الكونغرس في يناير/كانون الثاني، لترتفع حالات الانتحار بينهمإلى أربعة.

وقال المتحدث باسم الإدارة في بيان إنه تم العثور على (جنثر هاشيدا) ميتا في منزله يوم الخميس وأن (كايل ديفريتاج) وهو من إدارة شرطة العاصمة أيضا وممن تعاملوا كذلك مع الهجوم وجد ميتا في العاشر من يوليو/تموز، مشيرا إلى أنه انتحر أيضا.

كما انتحر (جيفري سميث) من إدارة شرطة العاصمة و(هوارد لايبنغود) من شرطة تأمين الكونغرس، في وقت لاحق بعدما شاركا في صد الهجوم.

وارتفع بذلك عدد حالات الانتحار المعروفة بين أفراد الأمن الذين كانوا يحرسون مبنى الكونغرس الأمريكي الذي استهدفه الهجوم في السادس من يناير الماضي إلى أربعة أفراد.

الهجوم على الكابيتول

كان المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.

وأدى حادث اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار دونالد ترمب إلى مقتل 5 أشخاص في أعمال شغب، صدمت الولايات المتّحدة والعالم بأسره.

أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يقتحمون الكابيتول (رويترز)

ورفعت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 80 قضية جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونغرس آنذاك، حين اقتحم أنصار ترمب المبنى ونهبوا مكاتب وهاجموا الشرطة في جانب من الأحداث.

وتمكن مكتب التحقيقات الاتحادي بسهولة من اقتفاء أثر كثير من المتهمين، وهو ما يرجع في جانب كبير منه لتسجيلات الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي شهادة مؤثرة في الأسبوع الماضي قال أربعة من الشرطة للجنة خاصة بمجلس النواب إنهم تعرضوا لضرب وتهديد وإهانات عنصرية خلال تصديهم لأحداث العنف في الكونغرس وإنهم ظنوا أنهم قد يفقدون حياتهم فيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

وول ستريت جورنال: مساهمة بارزة في حملة ترمب موّلت تجمعا سبق اقتحام الكونغرس

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، أن وريثة سلسلة متاجر بابليكس الأمريكية تبرعت بنحو 300 ألف دولار لتمويل تجمع سبق اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مقر الكونغرس (الكابيتول) هذا الشهر.

31/1/2021
المزيد من الأخبار

مجلس الدولة الليبي يعيد انتخاب المشري رئيسا لدورة رابعة (فيديو)

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (منصات التواصل)

الخبراء يدرسون شدتها.. سلالة دلتا تنتشر كالنار في الهشيم والمخاوف تتصاعد

ارتفاع حالات الدخول للمشافي-طاقم طبي بوحدة العناية المركزة في ولاية يوتاه(رويترز)

شاهد: ببغاء يضحك معجبًا بصدى صوته

الببغاء (ثور) استمتع بصدى صوته في صندوقه الجديد بحديقة الحيوان (مواقع التواصل)

السيسي: حان الوقت لزيادة سعر الخبز المدعوم في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (التلفزيون المصري)
الأكثر قراءة

اتهمته وسائل إعلام مصرية وإماراتية بالانتماء للإخوان.. تعرف على أول سفير مسلم ترشحه إدارة بايدن

المحامي المسلم رشاد حسين (أرشيف)

رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية يكشف طبيعة العلاقات الاقتصادية مع مصر والخليج (فيديو)

رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية بوراك داغلي أوغلو (الجزيرة مباشر)

خبير مائي: إثيوبيا تريد مصادرة كل مياه النيل الأزرق وتتعمد الإضرار بدولتي المصب (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)