انتحار 4 رجال أمن ممن تصدوا للهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن انتحار اثنين آخرين من رجال الأمن الذين تعاملوا مع الهجوم الذي استهدف مبنى الكونغرس في يناير/كانون الثاني، لترتفع حالات الانتحار بينهمإلى أربعة.

وقال المتحدث باسم الإدارة في بيان إنه تم العثور على (جنثر هاشيدا) ميتا في منزله يوم الخميس وأن (كايل ديفريتاج) وهو من إدارة شرطة العاصمة أيضا وممن تعاملوا كذلك مع الهجوم وجد ميتا في العاشر من يوليو/تموز، مشيرا إلى أنه انتحر أيضا.

D.C. police say a third officer who responded to the Jan. 6 riot at the U.S. Capitol has committed suicide. https://t.co/dlY92uN9N8

— FOX 32 News (@fox32news) August 2, 2021