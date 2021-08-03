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المدعية العامة: حاكم نيويورك “تحرش جنسيا بالعديد من النساء”.. والأخير يرد (فيديو)

حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو (رويترز)
حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو (رويترز)
3/8/2021

قالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس اليوم الثلاثاء، إن تحقيقا استمر خمسة أشهر خلص إلى أن حاكم الولاية الأمريكية أندرو كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء وانتهك القوانين الاتحادية وقوانين الولاية مع إيجاده “مناخ خوف” في مكان العمل.

وأضافت جيمس في إفادة صحفية أن التحقيق المستقل أظهر أن كومو تورط في عمليات تلمس وتقبيل ومعانقة بغير رضا الطرف الآخر وإبداء تعليقات غير لائقة. وأردفت أن مكتب الحاكم الديمقراطي أصبح مكان عمل “مسموما” يتيح “حدوث عمليات تحرش”.

وقالت “كشف التحقيق على وجه التحديد أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيا بموظفات ولاية نيويورك الحاليات والسابقات بانخراطه في عمليات لمس غير مرغوبة وبغير رضا وإبداء العديد من التعليقات المسيئة”.

وأوضحت جيمس أن المحققين تحدثوا إلى 179 شخصا خلال التحقيق بينهم شاكيات وعضوات حاليات وسابقات في الغرفة التنفيذية. وقالت إن التحقيق خلص إلى وجود “صورة مزعجة للغاية لكنها واضحة” لما وصفته “بمناخ خوف” تحرش فيه كومو جنسيا بنساء عديدات، كثير منهن صغيرات السن.

وأشارت إلى أن التحقيق خلص كذلك الى أن كومو وفريقه اتخذوا إجراءات انتقامية ضد موظفة سابقة واحدة على الأقل بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار.

كومو يرد

وفور صدور التقرير، أصدر كومو بيانا متلفزا ينفي فيه كل تلك المزاعم وقال “أولا، أريدكم أن تعلموا مني مباشرة أنني لم ألامس أي شخص بشكل غير لائق ولم أدل بتعليقات جنسية غير لائقة”.

وأضاف “أنا أبلغ 63 عاما. لقد عشت كامل حياتي أمام الرأي العام. هذا ببساطة ليس ما أنا عليه. وهذا ليس ما كنت عليه في أي وقت من الأوقات”.

وأوضح كومو أنه نشر ردا على كل ادعاء وجهته النساء ضده على موقعه الإلكتروني مضيفا “رجاء، خذوا الوقت الكافي لقراءة الحقائق ثم اتخذوا قراركم”.

وأشار إلى أن الاستقالة غير واردة قائلا “ما يهمني في نهاية اليوم هو إنجاز أقصى ما يمكنني القيام به من أجلكم.. وهذا ما أفعله كل يوم. ولن أصرف انتباهي عن هذا العمل. لدينا الكثير لنفعله”.

وفتحت جيمس تحقيقها في مزاعم التحرش الجنسي بعد تلقيها لطلب رسمي من مكتب كومو في الأول من مارس/ آذار للقيام بذلك مع تزايد المزاعم العلنية بهذا الخصوص.

ولم يتضح ما إذا كان كومو سيواجه محاكمة جنائية فيما أشارت المدعية العامة إلى أن التحقيق كان “مدنيا بطبيعته”.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال الرئيس جو بايدن إنه إذا ثبتت هذه المزاعم ضد كومو، فسيتعين عليه الاستقالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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