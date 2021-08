الخبراء يدرسون شدتها.. سلالة دلتا تنتشر كالنار في الهشيم والمخاوف تتصاعد

يجاهد خبراء الأمراض في العالم وفي ظل تفشي موجة جديدة من الإصابات بمرض كوفيد-19 نتجت عن انتشار السلالة المتحورة دلتا -لمعرفة ما إذا كانت تلك تسبب أعراضا أشد من السلالات السابقة.

ويسجل الفيروس عودة قوية تفاقمها حملات التلقيح البطيئة ومتحورات أكثر فتكا حتى في أماكن تباهت بنجاحها في التغلب على أسوأ الأضرار.

وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن سلالة دلتا، التي اكتشف في بادئ الأمر في الهند وأصبحت السلالة المهيمنة الآن في العالم “من المرجح أن تكون أكثر خطورة” من السلالات السابقة من الفيروس وفقا لتقرير داخلي نشر يوم الجمعة.

وأشارت إلى ثلاثة أبحاث أجريت في كندا وسنغافورة واسكتلندا أظهرت أن المصابين بدلتا أكثر عرضة لدخول المستشفيات من الذين أصيبوا بالمرض في وقت سابق من الجائحة.

وقال خبراء الأمراض في مقابلات مع (رويترز) إن الأبحاث الثلاثة تشير إلى مخاطر أكبر من السلالة دلتا لكن المشاركين في الأبحاث عددهم محدود والنتائج لم تراجع بعد من خبراء آخرين.

ووصف أطباء يعالجون مرضى مصابين (بالمتحور دلتا) بدايات أسرع لظهور أعراض كوفيد-19 وفي العديد من المناطق كانت الحالات الخطرة أكثر عددا.

لكن الخبراء قالوا إنه يتعين بذل المزيد من الجهد لمقارنة النتائج بين أعداد أكبر من المرضى في الدراسات الوبائية لتحديد ما إذا كانت سلالة متحورة معينة تصيب المرضى بأعراض أشد.

وأوضح الخبراء أنه من المرجح كذلك أن تكون سرعة انتشار السلالة دلتا تسهم في زيادة أعداد الحالات الخطيرة التي تصل للمستشفيات.

The #DeltaVariant of the virus that causes #COVID19 is more than 2x as contagious as the original strain. Some fully vaccinated people can spread Delta, but vaccines provide protection from hospitalization, severe disease, and death.

Get vaccinated: https://t.co/xbvNiaVJKV. pic.twitter.com/fMI8eodQkS

— CDC (@CDCgov) August 2, 2021