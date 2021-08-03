الخبراء يدرسون شدتها.. سلالة دلتا تنتشر كالنار في الهشيم والمخاوف تتصاعد

يجاهد خبراء الأمراض في العالم وفي ظل تفشي موجة جديدة من الإصابات بمرض كوفيد-19 نتجت عن انتشار السلالة المتحورة دلتا -لمعرفة ما إذا كانت تلك تسبب أعراضا أشد من السلالات السابقة.

ويسجل الفيروس عودة قوية تفاقمها حملات التلقيح البطيئة ومتحورات أكثر فتكا حتى في أماكن تباهت بنجاحها في التغلب على أسوأ الأضرار.

وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن سلالة دلتا، التي اكتشف في بادئ الأمر في الهند وأصبحت السلالة المهيمنة الآن في العالم “من المرجح أن تكون أكثر خطورة” من السلالات السابقة من الفيروس وفقا لتقرير داخلي نشر يوم الجمعة.

وأشارت إلى ثلاثة أبحاث أجريت في كندا وسنغافورة واسكتلندا أظهرت أن المصابين بدلتا أكثر عرضة لدخول المستشفيات من الذين أصيبوا بالمرض في وقت سابق من الجائحة.

وقال خبراء الأمراض في مقابلات مع (رويترز) إن الأبحاث الثلاثة تشير إلى مخاطر أكبر من السلالة دلتا لكن المشاركين في الأبحاث عددهم محدود والنتائج لم تراجع بعد من خبراء آخرين.

ووصف أطباء يعالجون مرضى مصابين (بالمتحور دلتا) بدايات أسرع لظهور أعراض كوفيد-19 وفي العديد من المناطق كانت الحالات الخطرة أكثر عددا.

لكن الخبراء قالوا إنه يتعين بذل المزيد من الجهد لمقارنة النتائج بين أعداد أكبر من المرضى في الدراسات الوبائية لتحديد ما إذا كانت سلالة متحورة معينة تصيب المرضى بأعراض أشد.

وأوضح الخبراء أنه من المرجح كذلك أن تكون سرعة انتشار السلالة دلتا تسهم في زيادة أعداد الحالات الخطيرة التي تصل للمستشفيات.

The #DeltaVariant of the virus that causes #COVID19 is more than 2x as contagious as the original strain. Some fully vaccinated people can spread Delta, but vaccines provide protection from hospitalization, severe disease, and death. Get vaccinated: https://t.co/xbvNiaVJKV. pic.twitter.com/fMI8eodQkS — CDC (@CDCgov) August 2, 2021

مستشفيات مكتظة في أمريكا

وانتشر الفيروس أيضا في أماكن سجلت برامج التلقيح فيها نجاحا نسبيا، إذ تشهد الولايات المتحدة موجة جديدة تنسب للمتحورة دلتا التي دفعت بمعدلات إشغال المستشفيات إلى مستويات لم تشهدها منذ الصيف الماضي.

وحققت الولايات المتحدة، هدف الرئيس جو بايدن المتمثّل في إعطاء 70% من البالغين جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا، بعد شهر تقريبا من الموعد المحدّد سابقا.

وعزت السلطات تفويت هذا الموعد وتزايد الاصابات إلى انخفاض معدلات التلقيح، خصوصا في المناطق المحافظة في الجنوب والوسط الغربي وبين مجموعات مثل الشباب وذوي الدخل المنخفض والأقليات العرقية.

صورة رقمية في شكل مثلث تحاكي متحورة دلتا(غيتي)

وأمام تفشي المتحورة دلتا تفكر بعض الدول في إعطاء جرعات إضافية لتعزيز المناعة ضد متحورات فيروسية أشد عدوى.

وأعلنت ألمانيا أمس الإثنين أنها ستقترح بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للإصابة بجرعات معزِّزة مشيرة إلى مخاوف من “انخفاض الاستجابة المناعية أو تراجعها بشكل سريع” لدى بعض الفئات.

ويوصى أيضا لمجموعة أخرى بتلقي جرعة إضافية معززة وتضم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات أسترازينيكا وجونسون أند جونسون، بحسب إعلان لوزارة الصحة يندرج “في إطار الرعاية الصحية الوقائية”.

تعزيز حملات التطعيم لمحاربة المتحورات(رويترز)

كوريا الجنوبية في حالة تأهب

وفي كوريا الجنوبية قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء إنه تم رصد أول حالتي إصابة بالسلالة (دلتا بلس) من فيروس كورونا، في وقت تواجه البلاد موجة رابعة من الجائحة.

والسلالة دلتا بلس هي تحور للسلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند، والأنباء عن رصد حالات إصابة بها قليلة إذ لم تظهر سوى في بضعة بلدان منها بريطانيا والبرتغال والهند.

ونقلت رويترز عن مسؤول في المراكز الكورية أن الحالة الأولى في كوريا الجنوبية، كانت لرجل في الأربعينيات لم يسافر في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصدر انتقال العدوى لا يزال قيد التحقيق.

وأشار إلى أن الحالة الثانية المصابة بهذه السلالة كانت لمسافر عائد من الولايات المتحدة، تلقى جرعتي لقاح أسترازينيكا قبل سفره.

وسجلت كوريا الجنوبية 1202 إصابة جديدة بالمرض أمس الاثنين ليرتفع الإجمالي إلى 202 ألف و203 وبلغت حصيلة الوفيات 2104.