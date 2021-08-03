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الأرجنتين.. مشهد مروع للحظة انهيار منزل مطل على ساحل البحر (فيديو)

المبنى أثناء انهياره (مواقع التواصل)
المبنى أثناء انهياره (مواقع التواصل)
3/8/2021-|آخر تحديث: 4/8/202101:42 AM (مكة المكرمة)

وثّق عدد من رجال الإنقاذ في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس لحظة مروّعة لانهيار منزل مطل على ساحل البحر وذلك بفعل الفيضانات التي ضربت المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب فريق إنقاذ بالمدينة اللحظات قبيل انهيار المنزل الذي سقط بالكامل بشكل مخيف.

وعلّق الحساب في منشور له عبر إنستغرام: “المنزل الجميل الواقع على الشاطئ 66 في مار ديل تويو، انهار منذ لحظات نتيجة قوة الجنوب الشرقي، ليس لدينا ما نقوله”.

وأضاف “مع درجات الحرارة المنخفضة والرياح القوية، كانت هناك فيضانات في بلديات ساحلية مختلفة في (فيلا غيزيل)، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمباني وفي بعض المناطق تسببت المياه في تآكل الشاطئ مخلِّفة درجات رملية عالية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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