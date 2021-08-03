إصابة 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال خلال تصديهم لاقتحام مدينة جنين (فيديو)

أُصيب عشرات الفلسطينيين، من بينهم 6 بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية، عدة أحياء وقرى بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 6 من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي جراح أحدهم في البطن، وصفت بالخطيرة جدا ونقل على إثرها إلى المستشفى العربي التخصص في نابلس.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى تسجيل 3 إصابات مباشرة بقنابل غاز وصوت في بلدة (اليامون) شمال غرب جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة لاعتقال اثنين من الفلسطينيين.

جانب من المواجهات مع الاحتلال في #جنين في ساعات الصباح الباكر pic.twitter.com/6OXol0Ihhe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 3, 2021

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أربعة مواطنين أصيبوا فجر اليوم الثلاثاء، بكسور ورضوض عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم، خلال مواجهات فوق جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

ونقلت عن مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أن طواقم الاسعاف تعاملت مع أربع اصابات بالضرب خلال مواجهات فوق جبل صبيح في بيتا، جرى نقل اثنين منهم، واستلام آخرين من قوات الاحتلال على حاجز زعترة.

يذكر أن جبل صبيح يشهد فعاليات ليلية مستمرة منذ مايو/أيار الماضي، في إطار مناهضة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرى بيتا وقبلان ويتما.

إصابة أربعة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا نابلس 3-8-2021 وفا- أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين بكسور ورضوض عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم، خلال مواجهات فوق جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

التفاصيل: https://t.co/GPLB2PJoNf pic.twitter.com/SHhNLBiCOt — Wafa News Agency (@WAFA_PS) August 3, 2021

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، بعد أن أطلقت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وابلا من القنابل الغازية تجاه أحد الأعراس في بلدة سيلة الحارثية غربي مدينة جنين.

وأصيب شاب فلسطيني مساء أمس الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية واعتقل آخر بالقرب من جدار الفصل غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الأناضول عن شهود عيان أن شابا أصيب بجروح خطيرة بعدما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه، عندما كان قرب جدار الفصل بمحاذاة مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر.

#شاهد شبان يلقون زجاجات حارقة تجاه برج مراقبة تابع للاحتلال على مدخل مخيم شعفاط قرب القدس المحتلة pic.twitter.com/FDGjXFUyKF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 3, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية أن الشاب المصاب من مدينة أم الفحم العربية شمالي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن فلسطينيين اثنين حاولا اختراق الجدار للانتقال بسيارتهما من الجانب الفلسطيني، وأن قوة كانت متمركزة في المكان أطلقت النار تجاه الشابين فأصابت أحدهما فيما اعتقل الآخر.

صورة: من المواجهات على مدخل بيتا قضاء نابلس pic.twitter.com/SmywnysBPu — وكالة صفا (@SafaPs) August 2, 2021

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي أية تفاصيل عن طبيعة الجراح التي أصيب بها الشاب الفلسطيني جراء إطلاق النار عليه.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحامات ليلية للمناطق الفلسطينية لاعتقال فلسطينيين تصفهم “بالمطلوبين” وتندلع مواجهات تطلق خلالها قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية تجاه الفلسطينيين.

ووفق معطيات مكتب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نفذت القوات الإسرائيلية 2430 عملية بحث واعتقال في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري وحتى 26 من يوليو/تموز.