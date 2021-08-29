منعته كورونا من حضور جنازتها.. مزارع يكرّم عمته بقلب من الأغنام (فيديو)

لم يتمكن مزارع أسترالي من حضور جنازة عمته، فقرر توديعها وتكريم ذكراها بطريقة مميزة للغاية حظيت بإشادات وتفاعلات واسعة عبر منصات التواصل.

وتسببت قيود مكافحة كورونا في منع بن جاكسون من السفر من جيرا في نيو ساوث ويلز، إلى برزبن ليكون مع عمته خلال لحظاتها الأخيرة بعد معركة استمرت عامين مع السرطان التي بدأت في بداية الوباء.

وقال جاكسون “لسوء الحظ، لم أنجح. في أوقات الحزن هذه تشعر بالعجز حقًا، ولا تعرف ماذا تفعل وماذا تقول لا سيما في أوقات كوفيد هذه وإغلاق الحدود”.

Ben and a mob of singles organised a tribute to his Aunty pic.twitter.com/R33SuN6YoK — James Jackson (@guyrajack) August 24, 2021

وهنا خطرت له فكرة صنع قلب كبير من الأغنام تكريمًا لعمته التي حُرم من وداعها، ونجح بالفعل بعد عدة محاولات من تنفيذ الأمر وتم تصوير القلب الفريد بطائرة من دون طيار وإرساله إلى عائلته في بريسبن وتشغيله في جنازة عمته.

ولم تكن هذه أول مرة يرسم فيها جاكسون أشكالًا بقطيع الأغنام، فقد فعلها من قبل خلال فترة جفاف سابقة عندما اكتشف وهو يطعم أغنامه -وطريقة تجمّعها بشكل متناسق ومتناغم- أنه يمكن أن يستخدمها في رسم أشكال ومناظر طبيعية.

ويرى جاكسون أن هذا الفن (الرسم بالأغنام) إذا جلب ابتسامة حتى على وجه شخص واحد، فإن عمته “ستكون فخورة للغاية”، وهذا تقريبًا ما فعله الفيديو بحسب التفاعلات على الإنترنت.