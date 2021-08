منعته كورونا من حضور جنازتها.. مزارع يكرّم عمته بقلب من الأغنام (فيديو)

لم يتمكن مزارع أسترالي من حضور جنازة عمته، فقرر توديعها وتكريم ذكراها بطريقة مميزة للغاية حظيت بإشادات وتفاعلات واسعة عبر منصات التواصل.

وتسببت قيود مكافحة كورونا في منع بن جاكسون من السفر من جيرا في نيو ساوث ويلز، إلى برزبن ليكون مع عمته خلال لحظاتها الأخيرة بعد معركة استمرت عامين مع السرطان التي بدأت في بداية الوباء.

وقال جاكسون “لسوء الحظ، لم أنجح. في أوقات الحزن هذه تشعر بالعجز حقًا، ولا تعرف ماذا تفعل وماذا تقول لا سيما في أوقات كوفيد هذه وإغلاق الحدود”.

Ben and a mob of singles organised a tribute to his Aunty pic.twitter.com/R33SuN6YoK

— James Jackson (@guyrajack) August 24, 2021