شاهد: وزير يفاجئ الجميع بمهاراته في “قفز الحبل” أثناء احتفال كبير

بثت منصات رسمية ووسائل إعلام هندية، لقطات لوزير الرياضة أنوراغ ثاكور وهو يمارس تمرين القفز بالحبل بمهارة عالية خلال حفل أقيم اليوم الأحد في العاصمة نيودلهي، بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة.

وأطلق الوزير الهندي تطبيقًا للياقة البدنية على الهاتف المحمول (Fit India Mobile) خلال الاحتفال بيوم الرياضة الوطني الموافق لذكرى ميلاد أسطورة الهوكي الميجور ديان تشاند.

ويعد التطبيق بمثابة دليل شخصي للرياضيين للحفاظ على لياقتهم، وقال الوزير خلال حفل أقيم في استاد ميجور ديان تشاند الوطني، إن هذا التطبيق هدية للشعب الهندي.

ويعد تشاند رمزًا للرياضيين في البلاد، حسبما قال الوزير. وحضر الاحتفال أيضًا كابتن فريق هوكي أولمبياد طوكيو الفائز بالميدالية البرونزية مانبريت سينغ، بالإضافة إلى عدد من الرياضيين والشخصيات البارزة في البلاد.

وتم طرح التطبيق في الذكرى الثانية لطرح حركة اللياقة البدنية في البلاد (فيت إنديا) التي تهدف لجعل ممارسة الرياضة جزءًا من أنشطة الحياة اليومية للجميع من مختلف الأعمار.

وقال الوزير “نحن لا نعطي أهمية كافية للياقة البدنية. ما نحتاج إلى تكريسه هو نصف ساعة فقط من وقتنا في اليوم للياقة البدنية. هذا التطبيق ممتع ومجاني ويمكن لأي شخص اختبار لياقته ومراقبتها في أي مكان “.

