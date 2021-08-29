البث الحي
الأخبار|الصين

شاهد: لحظة نسف 14 برجا دفعة واحدة في الصين

لحظة نسف 15 مبنى في الصين دفعة واحدة (وسائل إعلام صينية)
لحظة نسف 15 مبنى في الصين دفعة واحدة (وسائل إعلام صينية)
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202112:28 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات حظيت بانتشار واسع في الصين، اللحظة التي تم فيها نسف 14 مبنى شاهقًا غير مكتمل -من أصل 15 برجًا- في نفس الوقت جنوب غربي البلاد.

وتم تصوير مقطع الفيديو الذي وُصف بـ “المذهل”، في مدينة كونمينغ بمقاطعة يوننان في 27 أغسطس/آب الجاري، واستغرق التفجير حوالي 45 ثانية.

الأبراج الـ 15 كانت غير مكتملة وظلت قائمة لمدة سبع سنوات، وتم تفجيرها جميعًا في نفس الوقت مما خلّف سحابة كبيرة من الدخان والغبار في الهواء.

وقررت السلطات المحلية اتخاذ هذا الإجراء كون المباني كانت مهجورة لفترة طويلة منذ عام 2014 وغُمرت أجزاء منها في مياه الأمطار.

وبحسب تقارير محلية فإن إجمالي مساحة الهدم -شاملة مساحة الطوابق وعدد المباني- كانت أكبر عملية هدم تتم دفعة واحدة في الصين.

ومع بدء التفجير، سقط 14 مبنى من أصل 15 واحدًا تلو الآخر، ولم يتفكك أحد المباني بالكامل لكنه لم يتطلب تفجيرات ثانوية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة في غزة وإصابة شاب وتحطيم مركبات بالضفة

جانب من فعاليات الإرباك الليلي على حدود غزة (إعلام فلسطيني)

بعد 16 عاما من إعصار كاترينا.. إعصار أيدا يهدد ولاية لويزيانا

السكان يصطفون في طوابير داخل مطار لويس أرمسترونغ الدولي في نيو أورلينز، لويزيانا هروبا من إعصار أيدا (الفرنسية)

خبير أمني: يتعين على أمريكا استمرار التواصل مع طالبان (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

تونس.. تعيينات جديدة في قيادات وزارة الداخلية

في 29 يوليو/ تموز الماضي كلف الرئيس التونسي قيس سعيد رسميا رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة
مقالات

القرضاوي وزيارة طالبان في قندهار وتماثيل بوذا

الوفد المفاوض لطالبان يضع الشيخ القرضاوي في الصورة بعد احدى الجولات.

نورزان الشمري.. مقتل “حسناء بغداد” يهز العراق وفيديو يوثق اللحظات الأخيرة

نورزان الشمري أثار مقتلها غضب العراقيين (مواقع التواصل)

“هرمون التستوستيرون”.. كيف يؤثر على ضحاياه وما أسباب نقصه؟ (فيديو)

كثير من الناس يتجنب ذكر مشاكله الجنسية بسبب الشعور بالحرج (غيتي)
مقالات

بالقانون.. عودة الحرافيش لشوارع مصر المحروسة

السايس