شاهد: لحظة نسف 14 برجا دفعة واحدة في الصين

أظهرت لقطات حظيت بانتشار واسع في الصين، اللحظة التي تم فيها نسف 14 مبنى شاهقًا غير مكتمل -من أصل 15 برجًا- في نفس الوقت جنوب غربي البلاد.

وتم تصوير مقطع الفيديو الذي وُصف بـ “المذهل”، في مدينة كونمينغ بمقاطعة يوننان في 27 أغسطس/آب الجاري، واستغرق التفجير حوالي 45 ثانية.

#China 15 unfinished skyscrapers were blown up in #Kunming. The construction of the buildings, which began in 2011, did not continue because the construction company ran out of money in 2013. Few stories for those who make a mistake pic.twitter.com/p8H0pOhUXE — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) August 27, 2021

الأبراج الـ 15 كانت غير مكتملة وظلت قائمة لمدة سبع سنوات، وتم تفجيرها جميعًا في نفس الوقت مما خلّف سحابة كبيرة من الدخان والغبار في الهواء.

وقررت السلطات المحلية اتخاذ هذا الإجراء كون المباني كانت مهجورة لفترة طويلة منذ عام 2014 وغُمرت أجزاء منها في مياه الأمطار.

وبحسب تقارير محلية فإن إجمالي مساحة الهدم -شاملة مساحة الطوابق وعدد المباني- كانت أكبر عملية هدم تتم دفعة واحدة في الصين.

ومع بدء التفجير، سقط 14 مبنى من أصل 15 واحدًا تلو الآخر، ولم يتفكك أحد المباني بالكامل لكنه لم يتطلب تفجيرات ثانوية.