أعلنت وسائل إعلام بوليفية، مصرع ما لا يقل عن سبعة طلاب بعد سقوطهم من الطابق الرابع عندما انكسر حاجز حماية حديدي (درابزين) بمبنى في جامعة “إل ألتو” العامة بالعاصمة لاباز.
شاهد: لحظة نسف 14 برجا دفعة واحدة في الصين
أظهرت لقطات حظيت بانتشار واسع في الصين، اللحظة التي تم فيها نسف 14 مبنى شاهقًا غير مكتمل -من أصل 15 برجًا- في نفس الوقت جنوب غربي البلاد.
وتم تصوير مقطع الفيديو الذي وُصف بـ “المذهل”، في مدينة كونمينغ بمقاطعة يوننان في 27 أغسطس/آب الجاري، واستغرق التفجير حوالي 45 ثانية.
#China 15 unfinished skyscrapers were blown up in #Kunming. The construction of the buildings, which began in 2011, did not continue because the construction company ran out of money in 2013. Few stories for those who make a mistake pic.twitter.com/p8H0pOhUXE
— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) August 27, 2021
الأبراج الـ 15 كانت غير مكتملة وظلت قائمة لمدة سبع سنوات، وتم تفجيرها جميعًا في نفس الوقت مما خلّف سحابة كبيرة من الدخان والغبار في الهواء.
وقررت السلطات المحلية اتخاذ هذا الإجراء كون المباني كانت مهجورة لفترة طويلة منذ عام 2014 وغُمرت أجزاء منها في مياه الأمطار.
وبحسب تقارير محلية فإن إجمالي مساحة الهدم -شاملة مساحة الطوابق وعدد المباني- كانت أكبر عملية هدم تتم دفعة واحدة في الصين.
ومع بدء التفجير، سقط 14 مبنى من أصل 15 واحدًا تلو الآخر، ولم يتفكك أحد المباني بالكامل لكنه لم يتطلب تفجيرات ثانوية.
#China: Blasting & #Demolition of 15 unfinished buildings of The Liyang Star City Phase II project in #Kunming City, #Xishan District, Kunming, #Yunnan Province. pic.twitter.com/iqhTcOaMkB
— 𝐁𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫 𝐉𝐞𝐧𝐚 (@Bhabanisankar02) August 28, 2021
BOOM! 15 Chinese skyscrapers blown up
Spectacular footage shows 15 unfinished skyscrapers being blown up in Kunming, China. Construction started in 2011, but the building company ran out of money in 2013 and stopped. The company managed to hand over only 4 residential buildings. pic.twitter.com/Aa2hgveUdD
— Dushyant Naagar 🇮🇳 (@DushyantNaagar) August 28, 2021