شاهد: لحظة نسف 14 برجا دفعة واحدة في الصين

أظهرت لقطات حظيت بانتشار واسع في الصين، اللحظة التي تم فيها نسف 14 مبنى شاهقًا غير مكتمل -من أصل 15 برجًا- في نفس الوقت جنوب غربي البلاد.

وتم تصوير مقطع الفيديو الذي وُصف بـ “المذهل”، في مدينة كونمينغ بمقاطعة يوننان في 27 أغسطس/آب الجاري، واستغرق التفجير حوالي 45 ثانية.

#China 15 unfinished skyscrapers were blown up in #Kunming. The construction of the buildings, which began in 2011, did not continue because the construction company ran out of money in 2013. Few stories for those who make a mistake pic.twitter.com/p8H0pOhUXE

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) August 27, 2021