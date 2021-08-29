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شاهد: عسكري أمريكي سابق يثير الذعر بمطار ميامي

شوهد الرجل وهو يأخذ أحد الأعمدة الأمنية ويهدد بها المارة بمن فيهم موظفي المطار (مواقع التواصل)
شوهد الرجل وهو يأخذ أحد الأعمدة الأمنية ويهدد بها المارة بمن فيهم موظفي المطار (مواقع التواصل)
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202103:14 PM (مكة المكرمة)

احتجزت الشرطة شخصا في مطار ميامي الدولي بعدما أثار الذعر بهجومه العنيف على عدد من موظفي المطار مساء الجمعة الماضية بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن الرجل من المحاربين القدامى ويعاني من أزمة نفسية وأنه نُقل إلى مركز علاج ليتم تقييمه.

وقام العديد من الناس  بتصوير الواقعة على هواتفهم المحمولة وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن رؤية هذا الشخص وهو يحاول دخول بوابة للخطوط الجوية الأمريكية.

شوهد الرجل وهو يأخذ أحد الأعمدة الأمنية ويهدد بها المارة بمن فيهم موظفو المطار، بينما قال شهود العيان لوسائل إعلام محلية إنهم يعتقدون أن الرجل كان مخمورا.

وقال أحد الشهود إنه رأى هذا الرجل قبل المواجهة مباشرة وهو يدخل مرحاض النساء حيث دخل في مشادة جسدية مع صديقته، وأضاف أنه مُنع بعد ذلك من الصعود على متن الطائرة بسبب سلوكه العدواني وربما بسبب سكره.

ومنذ بداية يناير/ كانون الثاني 2021 ، تلقت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ما يقرب من 3889 تقريرًا عن سلوك غير منضبط من قبل الركاب، غير أن غالبيتهم كانت انتهاكات تتعلق بعدم ارتداء الكمامات.

وأصدرت شركة أمريكان إيرلاينز بيانا يوم السبت بشأن الحادث جاء فيه “عند السفر معنا، نتوقع من جميع العملاء اتباع سياساتنا ولن نتسامح مع أي عنف من أي نوع تجاه أعضاء فريقنا. نشكر فريق مطار ميامي الدولي على إجراءاتهم السريعة واحترافهم لضمان سلامة عملائنا وزملائنا أعضاء الفريق”.

المصدر : وسائل إعلام أمريكية

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