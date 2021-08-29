شاهد: عسكري أمريكي سابق يثير الذعر بمطار ميامي

حثّ خبراء الأرصاد السكان على طول الساحل الشمالي لخليج المكسيك على المسارعة بالاستعداد قبل إعصار إيدا،الذي من المتوقع أن يشتد ويجلب رياحًا وعواصف تهدد الحياة وأمطارا غزيرة اليوم الأحد في لويزيانا.
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احتجزت الشرطة شخصا في مطار ميامي الدولي بعدما أثار الذعر بهجومه العنيف على عدد من موظفي المطار مساء الجمعة الماضية بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقالت الشرطة في وقت لاحق إن الرجل من المحاربين القدامى ويعاني من أزمة نفسية وأنه نُقل إلى مركز علاج ليتم تقييمه.
وقام العديد من الناس بتصوير الواقعة على هواتفهم المحمولة وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن رؤية هذا الشخص وهو يحاول دخول بوابة للخطوط الجوية الأمريكية.
Meanwhile in MIA last night😳 | #ONLYinDADE pic.twitter.com/QFNogzDYzg
— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) August 28, 2021
شوهد الرجل وهو يأخذ أحد الأعمدة الأمنية ويهدد بها المارة بمن فيهم موظفو المطار، بينما قال شهود العيان لوسائل إعلام محلية إنهم يعتقدون أن الرجل كان مخمورا.
وقال أحد الشهود إنه رأى هذا الرجل قبل المواجهة مباشرة وهو يدخل مرحاض النساء حيث دخل في مشادة جسدية مع صديقته، وأضاف أنه مُنع بعد ذلك من الصعود على متن الطائرة بسبب سلوكه العدواني وربما بسبب سكره.
This incident involved a military veteran in crisis. Our Airport District officers immediately responded to the call by airport staff and transported him to a local hospital for treatment and evaluation. The MDPD is committed to the safety of all our residents and visitors.
— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) August 29, 2021
ومنذ بداية يناير/ كانون الثاني 2021 ، تلقت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ما يقرب من 3889 تقريرًا عن سلوك غير منضبط من قبل الركاب، غير أن غالبيتهم كانت انتهاكات تتعلق بعدم ارتداء الكمامات.
وأصدرت شركة أمريكان إيرلاينز بيانا يوم السبت بشأن الحادث جاء فيه “عند السفر معنا، نتوقع من جميع العملاء اتباع سياساتنا ولن نتسامح مع أي عنف من أي نوع تجاه أعضاء فريقنا. نشكر فريق مطار ميامي الدولي على إجراءاتهم السريعة واحترافهم لضمان سلامة عملائنا وزملائنا أعضاء الفريق”.
We continue to stand firm with @MiamiDadePD in protecting the security/safety of all areas in the airport. @FAANews reported unruly behavior incidents are to more than 3,800 in ‘21. We don’t tolerate this behavior at MIA. Police responded & apprehended the passenger.
— Miami Int'l Airport (@iflymia) August 28, 2021