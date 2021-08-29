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شاهد: البرق يرسم مشهدا فريدا أعلى قمة برج الساعة في مكة المكرمة

صاعقة البرق رسمت خيوطا من الضوء أعلى قمة ساعة مكة شقت الظلام (تويتر)
صاعقة البرق رسمت خيوطا من الضوء أعلى قمة ساعة مكة شقت الظلام (تويتر)
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202103:01 PM (مكة المكرمة)

وثق مصوّر سعودي لقطات وُصفت بـ “المذهلة” للحظات أضاءت فيها صاعقة برق، أعلى قمّة برج الساعة في مدينة مكة المكرمة غربي السعودية.

ونشر حماد الهذلي مقطع فيديو وعددًا من الصور لمشهد صاعقة البرق أعلى برج الساعة وهي ترسم مشهدًا فريدًا وتنسج خيوطًا من الضوء وسط الظلام وكأن قمة الساعة هي من ترسل الضوء إلى السماء وليس العكس.

وحظيت اللقطات النادرة بتفاعلات وإعجابات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع.

وشهدت مدينة مكة ومناطق غرب السعودية يومي الخميس والجمعة موجة من العواصف المطيرة تخللتها صواعق رعدية بثت حسابات رسمية مشاهد منها عبر منصاتها.

وتعد ساعة مكة المكرمة أكبر ساعة برج في العالم حيث يزيد قطر واجهتها على 40 مترًا وارتفاعها يزيد على 400 متر عن مستوى الأرض.

ويمكن رؤيتها من جميع أحياء مكة المكرمة وذلك من على بعد يزيد عن 8 كيلومترات.

@fisal832

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♬ الصوت الأصلي – fisal Mohammed

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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