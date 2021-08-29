أظهرت لقطات صاعقة تضرب مركز التجارة العالمي يوم السبت الماضي تزامنا مع اقتراب العاصفة الاستوائية هنري من مدينة نيويورك.
شاهد: البرق يرسم مشهدا فريدا أعلى قمة برج الساعة في مكة المكرمة
وثق مصوّر سعودي لقطات وُصفت بـ “المذهلة” للحظات أضاءت فيها صاعقة برق، أعلى قمّة برج الساعة في مدينة مكة المكرمة غربي السعودية.
ونشر حماد الهذلي مقطع فيديو وعددًا من الصور لمشهد صاعقة البرق أعلى برج الساعة وهي ترسم مشهدًا فريدًا وتنسج خيوطًا من الضوء وسط الظلام وكأن قمة الساعة هي من ترسل الضوء إلى السماء وليس العكس.
فديو بالجوال يوثق احد البروق التي لامست برج الساعه @111mkh @tswir @Arab_Storms @Makkah_wr @Makkah_wether pic.twitter.com/dW6hEYPxod
— حماد الهذلي (@HammadAlHuthali) August 26, 2021
وحظيت اللقطات النادرة بتفاعلات وإعجابات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تداولها على نطاق واسع.
وشهدت مدينة مكة ومناطق غرب السعودية يومي الخميس والجمعة موجة من العواصف المطيرة تخللتها صواعق رعدية بثت حسابات رسمية مشاهد منها عبر منصاتها.
أجواء #مكة_المكرمة من مرتفعات #الهدا
أمس (الخميس) 26 أغسطس
تصوير: عبدالقادر المالكي pic.twitter.com/o3SUGxigpC
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 27, 2021
وتعد ساعة مكة المكرمة أكبر ساعة برج في العالم حيث يزيد قطر واجهتها على 40 مترًا وارتفاعها يزيد على 400 متر عن مستوى الأرض.
ويمكن رؤيتها من جميع أحياء مكة المكرمة وذلك من على بعد يزيد عن 8 كيلومترات.
#فيديو 🎥
أمطار #الحرم_المكي
اليوم الخميس 18 محرم 1443هـ
.#مكه_الان pic.twitter.com/o0PWN5VurW
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 26, 2021
@fisal832
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