تطورات الوضع في أفغانستان.. سقوط صاروخ في العاصمة وضربة أمريكية جديدة ودعوة لإنشاء “منطقة آمنة”

مع الساعات الأخيرة للوجود الأجنبي في أفغانستان، تعالت النداءات الدولية باستمرار عمليات إجلاء المتعاونين الأفغان، والتأكيد على ضرورة التزام طالبان بالسماح بخروجهم، كما شهدت مناطق متفرقة إطلاق نار وسقط صاروخ في العاصمة.

وفيما يلي أبرز التطورات الميدانية في الأراضي الأفغانية:

ضربة أمريكية جديدة

سُمع دوي انفجار تبين أنه ناجم عن سقوط صاروخ، اليوم الأحد، في كابل ما أثار الخشية في البداية من أن يكون ذلك هجوماً جديداً، بعد ثلاثة أيام من هجوم دام على مطار العاصمة الأفغانية حيث تستكمل الدول الغربية عمليات الإجلاء.

ونجم الانفجار عن إطلاق صاروخ “سقط على منزل، بحسب المعلومات الأولية”، وفق ما أفاد مسؤول في الحكومة السابقة التي أطاحت بها حركة طالبان قبل أسبوعين.

وأفاد البنتاغون أن الولايات المتحدة نفّذت ضربة “دفاعية” لطائرة من دون طيار استهدفت آلية مفخخة بهدف “القضاء على تهديد وشيك” للمطار مصدره “تنظيم الدولة” في خراسان.

وكشفت وكالة (أريانا) الأفغانية أن “الغارة الأمريكية في كابل أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وإصابة 4 آخرين”.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن “6 أشخاص، بينهم 4 أطفال قتلوا، وأصيب 4 آخرون عندما سقطت قذيفة (مورتر) على منزل في حي (خوجة بوغرة) الكائن في الدائرة 15 شمال غرب مطار كابل، مساء الأحد بالتوقيت المحلي”.

وأضاف شهود العيان أن “3 عائلات تعيش في المنزل”.

وأظهرت صورة نشرتها الوكالة على موقعها الإلكتروني الضرر الذي ألحقته القذيفة بالمنزل وسيارة مجاورة.

وقال بيل أوربان متحدثا باسم القيادة المركزية إن “القوات الأمريكية شنت اليوم ضربة جوية دفاعية” بواسطة طائرة من دون طيار من خارج أفغانستان، مضيفًا “نحن واثقون بأننا ضربنا الهدف”.

وأوضح أوربان أن “انفجارات ثانوية مصدرها الآلية أظهرت وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة”، مؤكدا “أننا نبقى يقظين بإزاء تهديدات مقبلة محتملة”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر، أمس السبت، من هجوم “محتمل جدا” بعد هجوم، الخميس الماضي، قرب مطار كابل والذي تبناه “تنظيم الدولة”، ووفق الحصيلة الأخيرة لهجوم الخميس، سُجل سقوط 90 قتيلا و150 جريحا في المستشفيات المحلية، فيما تحدّثت بعض وسائل الإعلام المحلية عن 170 قتيلا، كما قضى في الاعتداء 13 جنديا أمريكيًا ومواطنان بريطانيان.

ودفع هجوم الخميس طالبان والأمريكيين إلى التعاون بشكل أوثق، وأغلقت الحركة الطرق المؤدية إلى المطار لكنها تسمح للحافلات التي تقلّ ركابا أُدرجت أسماؤهم على لوائح الأمريكيين بالعبور، وفق ما أكد مسؤول في طالبان لفرانس برس.

وفي مواجهة سيل الانتقادات في الولايات المتحدة والخارج لإدارته للأزمة الأفغانية ولعملية الانسحاب من البلد، أكد بايدن مجددًا تمسكه بالمهلة المحددة للجسر الجوي، بعدما دعا الحلف الأطلسي والاتحاد الأوربي بعد الاعتداء إلى مواصلة عمليات الإجلاء رغم كل شيء.

ولا يزال مستوى التوتر مرتفعاً، إذ اعتبر بايدن أن “الوضع على الارض يبقى بالغ الخطورة وخطر هجوم إرهابي على المطار يبقى مرتفعا” وأضاف “أبلغني قادتنا بهجوم محتمل جدا خلال الساعات الـ24 الى الـ36 المقبلة”.

وبعد بضع ساعات، حضت السفارة الأمريكية في كابل جميع الأمريكيين على مغادرة محيط المطار، وهو تحذير تكرره منذ بضعة أيام “بسبب تهديد محدد وموثوق”.

وردًا على ذلك، شنت واشنطن ضربة بواسطة طائرة من دون طيار في أفغانستان أسفرت عن مقتل عنصرين في التنظيم المتطرف وإصابة ثالث، محذرة من أن هذه الضربة لن تكون “الأخيرة”.

وتزامن إعلان الضربة الجوية الأخيرة مع وجود الرئيس الأمريكي وزوجته جيل بايدن، صباح الأحد، في قاعدة دوفر العسكرية شرق واشنطن للقاء عائلات الجنود الضحايا، على أن تقام ظهرا مراسم تكريم لهم.

