بعد 16 عاما من إعصار كاترينا.. إعصار أيدا يهدد ولاية لويزيانا

حثّ خبراء الأرصاد السكان على طول الساحل الشمالي لخليج المكسيك على المسارعة بالاستعداد قبل إعصار إيدا، الذي من المتوقع أن يشتد بسرعة ويجلب رياحًا وعواصف تهدد الحياة وأمطارا غزيرة اليوم الأحد في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وحذّر المركز الوطني للأعاصير من أنه من المتوقع أن تؤدي مياه الخليج الشديدة الدفء قريبًا إلى تضخيم القوة التدميرية لإعصار أيدا بسرعة ما سيحوله من عاصفة من الفئة 2 إلى إعصار شديد الخطورة من الفئة 4 في غضون 18 ساعة فقط أو أقل مع رياح تصل سرعتها إلى 130 ميلاً في الساعة (209 كم / ساعة).

وفي واشنطن، وصف الرئيس جو بايدن يوم السبت إعصار أيدا باعتباره “خطير للغاية” وحث الأمريكيين على “الانتباه والاستعداد”.

وشهدت الطرق السريعة الساحلية حركة مرور كثيفة إذ سارع الكثيرون للفرار من مسار العاصفة، وقالت بيبي ماكلروي وهي تستعد لمغادرة منزلها في قرية كوكودري الساحلية في لويزيانا “سنلحق بالإعصار وجهاً لوجه. أنا فقط أصلى وأقول: احمنا يارب”.

This is certainly surreal, but 16 years ago today, Category 3 Hurricane #Katrina made landfall in eastern LA. The loop ends abruptly when the radar cut out. (Note: this is not Ida!!) https://t.co/O5tXQxz93p pic.twitter.com/z8upCkJ9Nv

— Brian McNoldy (@BMcNoldy) August 29, 2021