ولدت على ارتفاع 10 آلاف متر.. أفغانية تبصر النور خلال رحلة إجلاء (فيديو)

وضعت سيدة أفغانية، اليوم السبت، مولودتها على متن طائرة إجلاء تديرها الخطوط الجوية التركية، وكانت متوجهة إلى مدينة (برمنغهام)، وسط المملكة المتحدة.

وذكر بيان صادر عن شركة الطيران الوطنية التركية أن “سومان نوري (26 عاما)، جاءها المخاض بعد أن غادرت محطة توقف في دبي، وولدت طفلتها على ارتفاع 10 آلاف متر في المجال الجوي الكويتي”.

وسمّيت الطفلة هافا (حواء) من قبل طاقم الطائرة، الذي أسهم في نجاح عملية الولادة بمنتصف رحلة إجلاء مواطنين أفغان إلى المملكة المتحدة، وفق البيان نفسه.

وأوضح البيان أن “الحامل أخبرت طاقم الطائرة ببدء آلام المخاض، ومن ثم سأل الطاقم عما إذا كان هناك طبيب على متن الطائرة”، ونظرا لعدم وجود طبيب “تولى طاقم الطائرة مهمة تسهيل الولادة تماشيا مع تدريبهم”، بحسب البيان.

وبعد هبوطها في الكويت كإجراء احترازي، واصلت الطائرة رحلتها نحو وجهتها (برمنغهام) مع الطفلة وعائلتها.

وليست هذه الحالة الوحيدة من هذا النوع، إذ ولِدت طفلة أفغانية على متن الطائرة (سي 17)، السبت الماضي، خلال انطلاق الرحلة إلى قاعدة (رامشتاين) الألمانية في طريقها إلى الولايات المتحدة.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021