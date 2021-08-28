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ولدت على ارتفاع 10 آلاف متر.. أفغانية تبصر النور خلال رحلة إجلاء (فيديو)

28/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202109:27 PM (مكة المكرمة)

وضعت سيدة أفغانية، اليوم السبت، مولودتها على متن طائرة إجلاء تديرها الخطوط الجوية التركية، وكانت متوجهة إلى مدينة (برمنغهام)، وسط المملكة المتحدة.

وذكر بيان صادر عن شركة الطيران الوطنية التركية أن “سومان نوري (26 عاما)، جاءها المخاض بعد أن غادرت محطة توقف في دبي، وولدت طفلتها على ارتفاع 10 آلاف متر في المجال الجوي الكويتي”.

وسمّيت الطفلة هافا (حواء) من قبل طاقم الطائرة، الذي أسهم في نجاح عملية الولادة بمنتصف رحلة إجلاء مواطنين أفغان إلى المملكة المتحدة، وفق البيان نفسه.

وأوضح البيان أن “الحامل أخبرت طاقم الطائرة ببدء آلام المخاض، ومن ثم سأل الطاقم عما إذا كان هناك طبيب على متن الطائرة”، ونظرا لعدم وجود طبيب “تولى طاقم الطائرة مهمة تسهيل الولادة تماشيا مع تدريبهم”، بحسب البيان.

وبعد هبوطها في الكويت كإجراء احترازي، واصلت الطائرة رحلتها نحو وجهتها (برمنغهام) مع الطفلة وعائلتها.

وليست هذه الحالة الوحيدة من هذا النوع، إذ ولِدت طفلة أفغانية على متن الطائرة (سي 17)، السبت الماضي، خلال انطلاق الرحلة إلى قاعدة (رامشتاين) الألمانية في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وساعد أعضاء من المجموعة الطبية العسكرية رقم 86 في عملية الولادة، وأطلِق على الطفلة اسم (ريتش) وهو اسم النداء الآلي للطائرة التي غادرت عائلتها أفغانستان من خلالها.

وسبق أن ولدت امرأتان، خلال الأسبوع الماضي، أثناء مغادرة كثيرين من الأفغان بلادهم بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على البلاد، منذ 14 أغسطس/آب الجاري، ومغادرة القوات الأجنبية بنهاية هذا الشهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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