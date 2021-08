كورونا.. أمريكا تسجل أول إصابة لغزلان بالعالم ومدرس “غير ملقح” ينقل العدوى لتلاميذه

قالت الحكومة الأمريكية إنها سجلت أول إصابات في العالم لغزلان بفيروس كورونا، بينما تسبب معلم “لم يتلق اللقاح” بمدرسة ابتدائية في كاليفورنيا بنقل عدوى كوفيد-19 إلى 26 شخصًا على الأقل من بينهم 18 تلميذًا.

وقالت الحكومة الأمريكية، إنها سجلت أول إصابات في العالم لغزلان بفيروس كورونا ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.

وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأمريكية سجلت الإصابات بفيروس (سارس-كوف-2) الذي يسبب مرض كوفيد-19 في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأمريكية لرويترز “لا نعرف كيف تعرضت الغزلان للإصابة من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى”.

وسجلت وزارة الزراعة الأمريكية سابقا إصابة حيوانات بالفيروس من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.

وكشفت السلطات الصحية الأمريكية في دراسة نشرت أمس الجمعة، أن مدرسا لم يتلق لقاحا لفيروس كورونا في مدرسة ابتدائية في كاليفورنيا تسبب في نقل العدوى إلى 26 شخصا على الأقل من بينهم 18 تلميذا.

وتظهر هذه الحادثة أهمية تلقيح طواقم المؤسسات الدراسية، خاصة عندما يكون التلاميذ في سنّ صغيرة جدّا لتلقّي اللقاح، وفق ما أفادت مراكز مراقبة الأمراض.

وتبرز أيضا -بحسب الهيئة الفدرالية الرئيسية المعنية بشؤون الصحة العامة في الولايات المتحدة- أهمية اتخاذ تدابير وقائية مثل وضع الكمامات في ظل اشتداد الوباء جراء تفشي المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وظل المدرس يزاول عمله في مايو/أيار 2021 بعد يومين من شعوره بالأعراض، ظنا منه أنه يعاني حساسية، ولم يضع لأكثر من مرة الكمامة في الصف الذي كان يدرس به.

وفي المجموع، أصيب 12 تلميذًا في صفه بالعدوى من بينهم ثمانية كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية.

