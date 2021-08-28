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على شاشة الجزيرة.. الرئيس العراقي ضيف أولى حلقات “الجانب الآخر” (فيديو)

الإعلامية علا الفارس (مواقع التواصل)
الإعلامية علا الفارس (مواقع التواصل)
28/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202111:48 PM (مكة المكرمة)

يحل الرئيس العراقي برهم صالح ضيفًا على أولى حلقات برنامج “الجانب الآخر”، والذي تقدمه الإعلامية علا فارس على شاشة الجزيرة.

وسيبث البرنامج قريبًا على شاشة قناة الجزيرة، ويتناول جوانب أخرى لحياة الضيوف بعيدًا عن النمط الرسمي الذي عرفوا به.

والأسبوع الماضي، نشرت علا الفارس عبر حسابها في تويتر مقطعًا ترويجيًا للبرنامج الجديد، والذي يعد إطلالة جديدة من خلال شاشة الجزيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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