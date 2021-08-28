على شاشة الجزيرة.. الرئيس العراقي ضيف أولى حلقات “الجانب الآخر” (فيديو)

يحل الرئيس العراقي برهم صالح ضيفًا على أولى حلقات برنامج “الجانب الآخر”، والذي تقدمه الإعلامية علا فارس على شاشة الجزيرة.

وسيبث البرنامج قريبًا على شاشة قناة الجزيرة، ويتناول جوانب أخرى لحياة الضيوف بعيدًا عن النمط الرسمي الذي عرفوا به.

الرئيس العراقي برهم صالح ضيف أولى حلقات #الجانب_الآخر مع علا الفارس

قريبا على شاشة #الجزيرة pic.twitter.com/I1Y5kCtVaR — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 28, 2021

والأسبوع الماضي، نشرت علا الفارس عبر حسابها في تويتر مقطعًا ترويجيًا للبرنامج الجديد، والذي يعد إطلالة جديدة من خلال شاشة الجزيرة.

قريبا على شاشة الجزيرة … pic.twitter.com/f8xEwE1jjh — عُلا الفارس (@OlaAlfares) August 19, 2021