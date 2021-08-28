نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أمس الثلاثاء تسجيلا صوتيا للممثل الأمريكي توم كروز يظهر غضبه الشديد من انتهاك قواعد السلامة الخاصة بكورونا في موقع تصوير الجزء السابع من فيلم “المهمة المستحيلة” في لندن.
توم كروز.. فاجأ عائلة بريطانية بالهبوط في حديقتها وتعرض للسرقة في برمنغهام
تعرضت حقائب لتوم كروز تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات للسرقة في إنجلترا حيث يقوم النجم الأمريكي بتصوير الجزء السابع من أفلام “المهمة المستحيلة”.
وبحسب صحيفة (ذا صن) البريطانية، كانت هذه الأمتعة داخل سيارة الحارس الأمني لنجم هوليوود البالغ من العمر 59 عامًا، وقد سُرقت ليل الاثنين الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام نزل فيه.
Tom Cruise's BMW has been stolen while he filmed scenes for new Mission Impossible movie in Birmingham pic.twitter.com/xyyN6vYudV
— Naija (@Naija_PR) August 27, 2021
وقال ناطق باسم شرطة ميدلاندز الغربية “تلقّينا بلاغا بسرقة سيارة من طراز بي إم دبليو إكس7 في شارع تشرش ستريت في برمنغهام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 أغسطس/آب”، من دون تأكيد هوية صاحب المركبة.
وأفاد الناطق باسم الشرطة بالعثور على السيارة بعد فترة قصيرة، موضحًا أن التحقيق ما زال مستمرًا خصوصًا بالاستناد إلى تسجيلات كاميرا المراقبة في المنطقة التي رُكنت فيها السيارة.
Hayley Atwell and Tom Cruise at Birmingham filming #MissionImpossible7 pic.twitter.com/w9TOYBUeu9
— best of hayley atwell (@bestofhayIey) August 22, 2021
لكن الصحيفة البريطانية نقلت عن مصدر قوله إن “كل ما كان داخل السيارة اختفى”، وتطرق إلى بعض الأمتعة والمقتنيات التابعة للنجم الأمريكي.
وكشفت الصحيفة أن اللصوص مسحوا واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل بدون تلامس في هذه السيارة الفارهة، وذلك على بعد دقيقتين من مركز للشرطة.
وأوردت الصحيفة أن هذه الحيلة التي ترتقي إلى مصافي سيناريوهات أفلام “المهمة المستحيلة” سمحت للعصابة بالفرار بالسيارة أمام أعين الطاقم الأمني.
Best morning I’ve ever had in my life so far 😁 @TomCruise #TomCruise #MissionImpossible7 #Birmingham pic.twitter.com/Sus7E09p7w
— Chris Johnstone-Law (@_chrisjlaw) August 25, 2021
وأثار توم كروز المعروف عنه أنه يؤدي أغلب مشاهد المخاطرة في أفلامه بنفسه، ضجة هذا الأسبوع في منطقة ميدلاندز شمال إنجلترا.
ولم تتوقع عائلة بريطانية في وارويكشاير أن تؤدي موافقتها على هبوط مروحية اضطراريًا في حديقة منزلها إلى مقابلة واحد من أبرز نجوم هوليوود.
How one family made Tom's Mission (Im)possible! 🚁
When Alison was asked if a helicopter could land in her back garden, she had no idea it would be Tom Cruise who stepped out!
She'll be speaking to Trish @BBCCWR after 5pm.
📻 https://t.co/SNk3i00UkQ pic.twitter.com/AnCLzscpws
— BBC CWR (@BBCCWR) August 23, 2021
وأُبلغت العائلة أن شخصًا مهمًا -دون ذكر اسمه- بحاجة لمكان للهبوط بطائرة مروحية لأن المطار القريب مغلق، ليتفاجؤوا بأن الشخص المقصود هو توم كروز الموجود حاليًا في المملكة المتحدة لتصوير أحدث أفلام سلسلة “مهمة مستحيلة” في مركز غراند سنترال التجاري في برمنغهام.
والتقط كروز بعض الصور مع أفراد العائلة كما منح أطفالها جولة بالطائرة. وقد شوهد وهو يصور عدة مشاهد من الجزء السابع للفيلم الذي يؤدي فيه دور العميل الاستخباراتي إيثن هانت.
New#TomCruise with a Fan in Birmingham.#MissionImpossible7 pic.twitter.com/qM684tqYZk
— Tom Cruise News (@TomCruiseNews4) August 26, 2021
👊👊
The filming in Birmingham has already finished!
25th August, 2021#HayleyAtwell #TomCruise #MissionImpossible7 pic.twitter.com/krg9L9YC8a
— love_HayleyAtwell (@LHayleyatwell) August 26, 2021
Top Gurn. #TomCruise pic.twitter.com/KKXcroHHzY
— Steve Blair (@UniversalExile) August 22, 2021
New #TomCruise in front of a Hotel in Birmingham for #MissionImpossible7.https://t.co/GVMRWniNfL pic.twitter.com/DUj3GN4Buo
— Tom Cruise News (@TomCruiseNews4) August 24, 2021
Tom Cruise filming in Brum this morning #tomcruise #MissionImpossible7 pic.twitter.com/YXPD4XFIGK
— Lou (@loubier28) August 24, 2021