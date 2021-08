توم كروز.. فاجأ عائلة بريطانية بالهبوط في حديقتها وتعرض للسرقة في برمنغهام

تعرضت حقائب لتوم كروز تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات للسرقة في إنجلترا حيث يقوم النجم الأمريكي بتصوير الجزء السابع من أفلام “المهمة المستحيلة”.

وبحسب صحيفة (ذا صن) البريطانية، كانت هذه الأمتعة داخل سيارة الحارس الأمني لنجم هوليوود البالغ من العمر 59 عامًا، وقد سُرقت ليل الاثنين الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام نزل فيه.

Tom Cruise's BMW has been stolen while he filmed scenes for new Mission Impossible movie in Birmingham pic.twitter.com/xyyN6vYudV — Naija (@Naija_PR) August 27, 2021

وقال ناطق باسم شرطة ميدلاندز الغربية “تلقّينا بلاغا بسرقة سيارة من طراز بي إم دبليو إكس7 في شارع تشرش ستريت في برمنغهام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 أغسطس/آب”، من دون تأكيد هوية صاحب المركبة.

وأفاد الناطق باسم الشرطة بالعثور على السيارة بعد فترة قصيرة، موضحًا أن التحقيق ما زال مستمرًا خصوصًا بالاستناد إلى تسجيلات كاميرا المراقبة في المنطقة التي رُكنت فيها السيارة.

Hayley Atwell and Tom Cruise at Birmingham filming #MissionImpossible7 pic.twitter.com/w9TOYBUeu9 — best of hayley atwell (@bestofhayIey) August 22, 2021

لكن الصحيفة البريطانية نقلت عن مصدر قوله إن “كل ما كان داخل السيارة اختفى”، وتطرق إلى بعض الأمتعة والمقتنيات التابعة للنجم الأمريكي.

وكشفت الصحيفة أن اللصوص مسحوا واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل بدون تلامس في هذه السيارة الفارهة، وذلك على بعد دقيقتين من مركز للشرطة.

وأوردت الصحيفة أن هذه الحيلة التي ترتقي إلى مصافي سيناريوهات أفلام “المهمة المستحيلة” سمحت للعصابة بالفرار بالسيارة أمام أعين الطاقم الأمني.

وأثار توم كروز المعروف عنه أنه يؤدي أغلب مشاهد المخاطرة في أفلامه بنفسه، ضجة هذا الأسبوع في منطقة ميدلاندز شمال إنجلترا.

ولم تتوقع عائلة بريطانية في وارويكشاير أن تؤدي موافقتها على هبوط مروحية اضطراريًا في حديقة منزلها إلى مقابلة واحد من أبرز نجوم هوليوود.

How one family made Tom's Mission (Im)possible! 🚁 When Alison was asked if a helicopter could land in her back garden, she had no idea it would be Tom Cruise who stepped out!

She'll be speaking to Trish @BBCCWR after 5pm. 📻 https://t.co/SNk3i00UkQ pic.twitter.com/AnCLzscpws — BBC CWR (@BBCCWR) August 23, 2021

وأُبلغت العائلة أن شخصًا مهمًا -دون ذكر اسمه- بحاجة لمكان للهبوط بطائرة مروحية لأن المطار القريب مغلق، ليتفاجؤوا بأن الشخص المقصود هو توم كروز الموجود حاليًا في المملكة المتحدة لتصوير أحدث أفلام سلسلة “مهمة مستحيلة” في مركز غراند سنترال التجاري في برمنغهام.

والتقط كروز بعض الصور مع أفراد العائلة كما منح أطفالها جولة بالطائرة. وقد شوهد وهو يصور عدة مشاهد من الجزء السابع للفيلم الذي يؤدي فيه دور العميل الاستخباراتي إيثن هانت.