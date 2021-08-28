السودان.. خلاف سياسي بين طلاب جامعيين يتحول إلى تراشق بالكراسي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل في السودان، أمس الجمعة، مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع اشتباكات بين مجموعة من طلاب جامعة بولاية الخرطوم بعد خلاف سياسي نشب بينهم.

وذكر ناشطون أن الاشتباكات وقعت بين طلاب حركة العدل والمساواة وطلاب ما يعرف بالجبهة الديمقراطية، الخميس الماضي، بجامعة بحري بمدينة الخرطوم بحري، كما تظهر مقاطع الفيديو حدوث الاشتباكات وسط ترديد هتافات سياسية.

وكشف مقطع الفيديو المتداول تفاصيل مشاهد الاشتباك بالأيدي والكراسي، فيما سٌمعت شعارات سياسية تقول إن”الجيش الثوري انكشف”.

ولم يتم الكشف عن سقوط ضحايا ولا وقوع إصابات في صفوف طلاب الفصيلين.

وتمثل هذه الأحداث آخر المواجهات العنفية بين كوادر الجبهة الديمقراطية (الجناح السياسي للحزب الشيوعي) وكوادر العدل والمساواة التي تشهدها جامعة بحري.

وكانت الجامعات السودانية قد شهدت هدوءا وانحسارا لهذه الظاهرة بعد الثورة السودانية وسقوط النظام السابق، إلا أن هذه المشاهد أعادت للأذهان مشاهد العنف الطلابي من جديد.