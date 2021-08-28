أمير قطر يلتقي بنائب رئيس الإمارات على هامش مؤتمر بغداد (صور)

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، على هامش انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة اليوم السبت.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ..

الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد .. كان وسيبقى …

حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها .. pic.twitter.com/XBqPXvp1A5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 28, 2021

ونشر الشيخ محمد بن راشد صورًا من لقائه بالشيخ تميم، عبر تويتر معلقًا “أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله”.

وأضاف “الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى.. حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها”.

ويشارك أمير دولة قطر في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي بدأ اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

وينعقد المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه 9 دول معظمها من الجوار الإقليمي للعراق ومنظمات عربية ودولية، لبحث التعاون الاقتصادي وملفات سياسية تهم المنطقة.