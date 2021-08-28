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أمير قطر يلتقي بنائب رئيس الإمارات على هامش مؤتمر بغداد (صور)

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الديوان الأميري القطري)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الديوان الأميري القطري)
28/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202103:30 PM (مكة المكرمة)

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، على هامش انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة اليوم السبت.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونشر الشيخ محمد بن راشد صورًا من لقائه بالشيخ تميم، عبر تويتر معلقًا “أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله”.

وأضاف “الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى.. حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها”.

ويشارك أمير دولة قطر في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي بدأ اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

وينعقد المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه 9 دول معظمها من الجوار الإقليمي للعراق ومنظمات عربية ودولية، لبحث التعاون الاقتصادي وملفات سياسية تهم المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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