إعفاء ضابط في البحرية الأمريكية من عمله.. ما علاقة الانسحاب من أفغانستان؟ (فيديو)

أعلن ستيوارت شيلر الضابط بسلاح المشاة البحرية الأمريكية إعفاءه من مهامه، وذلك بعدما نشر عبر حسابه الشخصي في فيسبوك مقطع فيديو طالب فيه بمحاسبة القيادات العسكرية في أفغانستان على إجراءات الانسحاب، لا سيّما بعد التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا محيط مطار كابل، قبل أيام.

وقال شيلر إنه محبط من القيادة العسكرية العليا بسبب سياسة انسحابهم من أفغانستان، وعدم محاسبة المسؤولين عن المرحلة الأخيرة من أطول الحروب الأمريكية.

كما أعرب عن استيائه من عدم الاعتراض على إخلاء قاعدة (باغرام) الجوية الاستراتيجية، على حد تعبيره، واصفًا هذا القرار بأنه “أفسد الأمر تمامًا”.

وختم شيلر رسالته التي أثارت غضبًا من السياسة الأمريكية في أفغانستان بأنه من المحتمل أن يسقط مزيد من القتلى في حال عدم وجود قادة كبار يمتلكون القدرة على محاسبة أنفسهم في حال الوقوع في الخطأ، مطالبًا بمحاسبة جميع من تسبب في النهاية الخاطئة، بحسب وصفه.

وتضامن عدد من الأمريكيين مع شيلر، الذي خدم 17 سنة في البحرية الأمريكية، وأطيح به لتعليقه على أحداث أفغانستان وما صحبها من أخطاء استراتيجية فادحة، وفق تعبيره.

وأثار تصريح الضابط في سلاح البحرية غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بإقالة القيادة العسكرية المسؤولة عن الوضع في أفغانستان.

وغرّد ستيفن روجر العسكري السابق في البحرية الأمريكية عبر حسابه في تويتر “إعفاء الكولونيل ستيورات شيلر بعد مطالبته بمحاسبة كبار القادة على الإجراءات التي تمت أثناء الانسحاب من أفغانستان”، مضيفا “يحب فصل كبار الضباط وليس هذا البطل”.

Marine Lt. Col. Stuart Scheller was relieved after demanding that senior U.S. leaders hold themselves accountable for actions made during the U.S. military's withdrawal from Afghanistan.

Top brass not this hero should be fired. Please sign petition https://t.co/VEsyMTPSnm — Lt Steven Rogers (R-NJ) (@LtStevenRogers) August 28, 2021

Lt Col #StuartScheller #USMC was relieved of his duties for fearlessly posting this video. Stu’s ultimate duty is to his god, his country and his men, not the indoctrination of military training which rewards the weak and the silent. Well done Stu. pic.twitter.com/hK9etxpuTO — Rush (@exRAF_Al) August 28, 2021

Must watch. Many US military members are angry over Afghanistan. A Marine who fought for 17 years posted this message to military leaders: "I demand accountability…"

Lt. Stuart Scheller. https://t.co/49jFVw8TSs — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) August 27, 2021

"I have been fighting for 17 years. I am willing to throw it all away to say to my senior leaders, I demand accountability." – Marine Lt. Col. Stuart Scheller on the failures in Afghanistan that led to American servicemen dying. pic.twitter.com/JPH3nTctrG — David Hookstead (@dhookstead) August 27, 2021

وفي السياق، قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحفيين، اليوم السبت، إن القوات الأمريكية بدأت انسحابها من مطار كابل.

وقال الجنرال بالجيش الأمريكي وليام تيلور للصحفيين إن اثنين من مسؤولي التخطيط في تنظيم الدولة الإسلامية (ولاية خراسان) قُتلا وأُصيب ثالث في ضربة جوية بطائرة مسيرة، أمس الجمعة، بإقليم ننكرهار بشرق أفغانستان.

وأعلن الجيش البريطاني أن عملية الإجلاء التي تنفذها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي، اليوم السبت، وأن آخر طائرة مخصصة لإخراج مدنيين من البلد أقلعت من كابل.

وقال قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر لشبكة (بي بي سي راديو 4) إننا “على مشارف إنهاء عمليات الإجلاء وعندها سيتحتم بالطبع إخراج قواتنا”.

وتسابق القوات الأجنبية الزمن للخروج من أفغانستان في موعد أقصاه 31 أغسطس/آب الجاري، وهي المهلة الأخيرة لخروج تلك القوات من الأراضي الأفغانية.

وأسهم الانفجاران -تبنى تنظيم الدولة (فرع خراسان) مسؤوليتهما- في تسريع وتيرة الانسحاب خشية وقوع أعداد أكبر من الضحايا واحتمالات بوجود تهديدات قوية للقوات الأجنبية في كابل.