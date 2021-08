نورزان الشمري.. مقتل “حسناء بغداد” يهز العراق وفيديو يوثق اللحظات الأخيرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بخبر أثار الغضب والحزن معا، بعد مقتل الفتاة (نورزان الشمري) في منطقة الجادرية، في وقت قالت فيه وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على الجناة وفجرّت مفاجأة بشأنهم.

وعبر عراقيون عن صدمتهم بخبر مقتل الفتاة التي راج اسمها وصورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت قصتها على أنها تعرضت للطعن في الشارع من قبل 3 شبان أثناء عودتها من العمل وسط تباين بشأن شبهة تعرضها لاعتداء جنسي حسمها بيان صدر عن وزارة الداخلية تم فيه الكشف عن القتلة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا يوم الخميس، جاء فيه أن مديرية مكافحة الجريمة في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على قاتل الشابة العراقية وهو شقيقها، بسبب مشاكل عائلية.

وقال بيان الداخلية إن المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع إثنين من أبناء عمها مازال البحث جاريا عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية الى معرفة هويتهما.

وأشار إلى أن الجاني اعترف بجريمته بقتل شقيقته، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

The most terrifying fact about these murders… is that they are committed by family! The same family that is supposed to be our refuge and safe haven… #نورزان_الشمري #العراق https://t.co/CXLTtdOBzP

— Mariana (@Mgnsce) August 27, 2021