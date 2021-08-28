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أثارت صدمة العلماء.. سلحفاة عملاقة “آكلة للعشب” تلتهم طائرا صغيرا (فيديو)

28/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202104:32 PM (مكة المكرمة)

وثّق مقطع فيديو لقطات صادمة لسلحفاة عملاقة عاشبة وهي تطارد “بإصرار” شديد طائرًا صغيرًا قبل أن تنقض عليه وتلتهمه، مما أثارت حيرة العلماء.

وقال العلماء إن سلحفاة عملاقة في سيشيل تحدّت على ما يبدو نظامها الغذائي التاريخي الذي يقوم على النباتات وشوهدت وهي تتناول “وجبة خفيفة” متمثلة في طائر صغير.

ودُهش العلماء من سلوك لم يسبق أن رأوه من قبل للسلحفاة العملاقة النباتية وهي تطارد العصفور الصغير بإحدى الجزر في سيشيل وهي لحظات وصفها العلماء بأنها مرعبة.

وشوهدت السلحفاة التي يُعتقد أنها من الحيوانات آكلة العشب، وهي تقترب من الطائر (كتكوت صغير) قبل أن تفترسه. وتشير التقارير إلى أنه أول مثال موثق لصيد الأنواع في البرية، بحسب ما ذكر العلماء.

والتقط باحثون في مجال البيئة في متحف علم الحيوان بجامعة كامبريدج الحادث “المزعج” بالفيديو، الذي وقع في يوليو/تموز 2020 في جزيرة فريجيت بالمحيط الهندي.

وقال كبير الباحثين جاستن غيرلاش، مدير الدراسات في كلية بيترهاوس كامبريدج، في بيان يوم الإثنين إن “هذا سلوك غير متوقع تمامًا ولم يسبق رؤيته من قبل في السلاحف البرية”.

ويشرح كبير الباحثين الحادث قائلًا “طاردت السلحفاة العملاقة صغير الخرشنة (خطاف البحر) على طول جذع شجرة، وقتلته في النهاية وأكلته”.

وأضاف “كانت مواجهة بطيئة للغاية، حيث كانت السلحفاة تتحرك بوتيرة مشيتها الطبيعية والبطيئة، واستغرق التفاعل بأكمله سبع دقائق وكان مرعبًا للغاية”.

ويخطط الباحثون لمواصلة دراستهم للنظام الغذائي لسلاحف سيشل لتحديد مدى انتشار هذا السلوك الغريب عبر الأنواع لمعرفة المزيد عنه.

وكان يُعتقد على نحو واسع أن جميع السلاحف نباتية، على الرغم من أنها شوهدت تتغذى على الجيف وتأكل العظام والحلزون للحصول على الكالسيوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

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