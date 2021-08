أثارت صدمة العلماء.. سلحفاة عملاقة “آكلة للعشب” تلتهم طائرا صغيرا (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لقطات صادمة لسلحفاة عملاقة عاشبة وهي تطارد “بإصرار” شديد طائرًا صغيرًا قبل أن تنقض عليه وتلتهمه، مما أثارت حيرة العلماء.

وقال العلماء إن سلحفاة عملاقة في سيشيل تحدّت على ما يبدو نظامها الغذائي التاريخي الذي يقوم على النباتات وشوهدت وهي تتناول “وجبة خفيفة” متمثلة في طائر صغير.

ودُهش العلماء من سلوك لم يسبق أن رأوه من قبل للسلحفاة العملاقة النباتية وهي تطارد العصفور الصغير بإحدى الجزر في سيشيل وهي لحظات وصفها العلماء بأنها مرعبة.

Researchers capture on film the unexpected moment when a giant #tortoise – thought to be vegetarian – attacks and eats a tern chick: https://t.co/GsAWXSltRs

Warning: some viewers may find scenes in this film distressing.@Peterhouse_Cam @jstgerlach #Seychelles pic.twitter.com/wOTb7WN9JO

