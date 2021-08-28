أثارت صدمة العلماء.. سلحفاة عملاقة “آكلة للعشب” تلتهم طائرا صغيرا (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لقطات صادمة لسلحفاة عملاقة عاشبة وهي تطارد “بإصرار” شديد طائرًا صغيرًا قبل أن تنقض عليه وتلتهمه، مما أثارت حيرة العلماء.

وقال العلماء إن سلحفاة عملاقة في سيشيل تحدّت على ما يبدو نظامها الغذائي التاريخي الذي يقوم على النباتات وشوهدت وهي تتناول “وجبة خفيفة” متمثلة في طائر صغير.

ودُهش العلماء من سلوك لم يسبق أن رأوه من قبل للسلحفاة العملاقة النباتية وهي تطارد العصفور الصغير بإحدى الجزر في سيشيل وهي لحظات وصفها العلماء بأنها مرعبة.

Researchers capture on film the unexpected moment when a giant #tortoise – thought to be vegetarian – attacks and eats a tern chick: https://t.co/GsAWXSltRs Warning: some viewers may find scenes in this film distressing.@Peterhouse_Cam @jstgerlach #Seychelles pic.twitter.com/wOTb7WN9JO — Cambridge University (@Cambridge_Uni) August 23, 2021

وشوهدت السلحفاة التي يُعتقد أنها من الحيوانات آكلة العشب، وهي تقترب من الطائر (كتكوت صغير) قبل أن تفترسه. وتشير التقارير إلى أنه أول مثال موثق لصيد الأنواع في البرية، بحسب ما ذكر العلماء.

والتقط باحثون في مجال البيئة في متحف علم الحيوان بجامعة كامبريدج الحادث “المزعج” بالفيديو، الذي وقع في يوليو/تموز 2020 في جزيرة فريجيت بالمحيط الهندي.

وقال كبير الباحثين جاستن غيرلاش، مدير الدراسات في كلية بيترهاوس كامبريدج، في بيان يوم الإثنين إن “هذا سلوك غير متوقع تمامًا ولم يسبق رؤيته من قبل في السلاحف البرية”.

1/2 Amazing response to killer tortoise video! Leads to new things: plans to study in detail, wonderful opportunity for my students @Peterhouse_Cam @Cambridge_Uni for great biology in a fantastic place https://t.co/MlMYQgKkU6

Here’s a less dynamic tortoise for a change of tempo pic.twitter.com/N4iIRvui0q — Justin Gerlach (@jstgerlach) August 26, 2021

ويشرح كبير الباحثين الحادث قائلًا “طاردت السلحفاة العملاقة صغير الخرشنة (خطاف البحر) على طول جذع شجرة، وقتلته في النهاية وأكلته”.

وأضاف “كانت مواجهة بطيئة للغاية، حيث كانت السلحفاة تتحرك بوتيرة مشيتها الطبيعية والبطيئة، واستغرق التفاعل بأكمله سبع دقائق وكان مرعبًا للغاية”.

2/2 Amazing response to killer tortoise video! Loads of people sending in stories of tortoises eating meat, mostly carrion but a few reports of catching live animals! I’ll compile these into a review of carnivory in different tortoise species so please do keep them coming pic.twitter.com/gHw6aiB8AQ — Justin Gerlach (@jstgerlach) August 26, 2021

ويخطط الباحثون لمواصلة دراستهم للنظام الغذائي لسلاحف سيشل لتحديد مدى انتشار هذا السلوك الغريب عبر الأنواع لمعرفة المزيد عنه.

وكان يُعتقد على نحو واسع أن جميع السلاحف نباتية، على الرغم من أنها شوهدت تتغذى على الجيف وتأكل العظام والحلزون للحصول على الكالسيوم.