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وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف تداول فيديوهات مضللة لانفجار مطار كابل

أسفر انفجار اليوم عن مقتل 60 وإصابة 143 أفغانيا (رويترز)
أسفر انفجار اليوم عن مقتل 60 وإصابة 143 أفغانيا (رويترز)
26/8/2021

نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا ادعت أنها للانفجار الذي وقع في محيط مطار كابل مساء الخميس، وكشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر حقيقة مقاطع الفيديو والصور المضللة التي جرى تداولها.

المحتوى المتداول:

 

وبعد التحقق تبين أن هذه الصورة قديمة لمطار كابل في السادس عشر من شهر أغسطس/آب الجاري

وتم تداول صورة أخرى قالت مواقع التواصل إنها تظهر آثار دماء ضحايا انفجار كابل، وبالتحقق من المقطع تبين أن الصورة من احتجاجات قديمة نظمتها مجموعة سياسية أفغانية حيث حولت إحدى البحيرات إلى اللون الأحمر بعد صدور تقرير أممي عن خسائر المدنيين في أفغانستان عام 2017.

الصور:

رابط قديم

 

كما نشرت منصات إعلامية مقطعا مضللا ادعت أنه يظهر زاوية أخرى من التفجير الذي استهدف مطار كابل وبالتحقق من المقطع تبين أنه من انفجار وقع عصر اليوم بالقرب من أحد المستودعات العسكرية في منطقة تاراز في كازاخستان.

الفيديو المضلل:

 

مقطع من العراق

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قالت إنه يظهر لحظة التفجير الذي وقع في مطار كابل، وبالتحقق من المقطع تبين أنه من العراق ويعود تاريخه لعام 2015.

الفيديو المضلل:

 

هجوم جديد في محيط مطار كابل

كما نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مضللا ادعت أنه لهجوم جديد استهدف البوابة الشمالية لمطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابل.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه يعود تاريخه ليوم 18 أغسطس/ آب الجاري ولا علاقة له بحادثة اليوم.

المحتوى المضلل:

 

 

 

 

مقطع قديم

ونشرت منصات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قالت إنه يظهر هجوما ثالثا وقع في محيط مطار كابل.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه قديم حيث يعود لانفجار وقع في محيط السفارة الإيرانية في 3 أغسطس/آب الجاري.

الفيديو المضلل:

 

رابط قديم:

المصدر : الجزيرة مباشر

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