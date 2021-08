وحدة التحقق بالجزيرة مباشر تكشف تداول فيديوهات مضللة لانفجار مطار كابل

نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا ادعت أنها للانفجار الذي وقع في محيط مطار كابل مساء الخميس، وكشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر حقيقة مقاطع الفيديو والصور المضللة التي جرى تداولها.

المحتوى المتداول:

أفغانستان.. وقوع انفجار في محيط مطار كابلhttps://t.co/RlhK5FKjDq pic.twitter.com/ThHPs1WNx5 — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) August 26, 2021

رويترز: 13 قتيلا على الأقل في تفجيري مطار #كابل

فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين: جميع بوابات مطار كابل غير آمنة حاليا#تفجير_مطار_كابل#أفغانستان pic.twitter.com/FOMs4tCkO2 — Alkhabar (@Alkhabar_Agency) August 26, 2021

وبعد التحقق تبين أن هذه الصورة قديمة لمطار كابل في السادس عشر من شهر أغسطس/آب الجاري

وتم تداول صورة أخرى قالت مواقع التواصل إنها تظهر آثار دماء ضحايا انفجار كابل، وبالتحقق من المقطع تبين أن الصورة من احتجاجات قديمة نظمتها مجموعة سياسية أفغانية حيث حولت إحدى البحيرات إلى اللون الأحمر بعد صدور تقرير أممي عن خسائر المدنيين في أفغانستان عام 2017.

الصور:

#Terrible picture of Kabul airport

40 people were killed and 120 others injured pic.twitter.com/w5zsY6dfJR — Hamid Haidari (@Hamidhaideri) August 26, 2021

رابط قديم

كما نشرت منصات إعلامية مقطعا مضللا ادعت أنه يظهر زاوية أخرى من التفجير الذي استهدف مطار كابل وبالتحقق من المقطع تبين أنه من انفجار وقع عصر اليوم بالقرب من أحد المستودعات العسكرية في منطقة تاراز في كازاخستان.

الفيديو المضلل:

شاهد.. جانب آخر من تفجيري #مطار_كابل اللذين ضربا مدخل المطار وأوقعا عدة قتلى وعشرات الجرحى pic.twitter.com/BuzauKC7uG — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 26, 2021

مقطع من العراق

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قالت إنه يظهر لحظة التفجير الذي وقع في مطار كابل، وبالتحقق من المقطع تبين أنه من العراق ويعود تاريخه لعام 2015.

الفيديو المضلل:

هجوم جديد في محيط مطار كابل

كما نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مضللا ادعت أنه لهجوم جديد استهدف البوابة الشمالية لمطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابل.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه يعود تاريخه ليوم 18 أغسطس/ آب الجاري ولا علاقة له بحادثة اليوم.

المحتوى المضلل:

🇦🇫⚡ Footage from north gate of Kabul airport according to our sources a new attack just took place pic.twitter.com/gf2I1HlcUb — The RAGEX (@theragex) August 26, 2021

NEW, video of the North Gate at #hkia via colleague @alanacbs from Americans trying to access the airport. pic.twitter.com/VX3WjHUZ1H — Ruffini (@EenaRuffini) August 18, 2021

مقطع قديم

ونشرت منصات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قالت إنه يظهر هجوما ثالثا وقع في محيط مطار كابل.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه قديم حيث يعود لانفجار وقع في محيط السفارة الإيرانية في 3 أغسطس/آب الجاري.

الفيديو المضلل:

Third Explosion outside Kabul Airport, reports of 13 US service members killed till now on Abbey gate suicide attack. pic.twitter.com/mjAQ3ps1JQ — ماك🧢מאק (@beingrealmac) August 26, 2021

رابط قديم: