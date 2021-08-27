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الأخبار|المكسيك

من الفضة.. باحثون مكسيكيون يبتكرون كمامة مقاومة لفيروس كورونا

منظمة الصحة أوصت بلبس الكمامات لمواجهة جائحة فيروس كورونا(رويترز)
منظمة الصحة أوصت بلبس الكمامات لمواجهة جائحة فيروس كورونا(رويترز)
27/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202101:50 PM (مكة المكرمة)

قالت الصحيفة الرسمية للجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك إن باحثين بالجامعة ابتكروا كمامة تستخدم طبقات دقيقة من الفضة والنحاس لتحييد فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت الجامعة على الكمامة المضادة للميكروبات المكونة من ثلاث طبقات اسم (ساك. سي.يو) وتعني كلمة ساك فضة بلغة المايا أما سي.يو فهو الرمز الكيميائي للنحاس.

ومن أجل اختبار الكمامة أخذ الباحثون قطرات فيروسية من مرضى مصابين بمرض كورونا في مستشفى (خواريس) المكسيكية ووضعوها على شريط من الفضة والنحاس مدمج في مادة (بولي بروبيلين).

وقالت الجامعة إنه إذا كان تركيز الفيروس مرتفعا فإنه يختفي بنسبة تتجاوز 80% في غضون 8 ساعات تقريبا، أما إذا كان منخفضا فإنه لا يجري رصد أي أثر للحمض النووي الريبوسومي (آر.إن.إيه) للفيروس في غضون ساعتين.

والكمامة قابلة للغسل وإعادة الاستخدام لما يصل إلى 10 مرات دون أن تفقد خواصها المقاومة للفيروس.

ولا تنتج الجامعة الكمامة على نطاق واسع، وقالت إنها تملك حاليا القدرة على إنتاج 200 منها يوميا.

المصدر : رويترز

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