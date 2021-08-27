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لاعب مانشستر سيتي رهن الاعتقال بعد اتهامه بالاغتصاب

مانشستر سيتي قرر إيقاف ميندي بعدما تم اتهامه من قبل الشرطة (رويترز ـ أرشيف)
مانشستر سيتي قرر إيقاف ميندي بعدما تم اتهامه من قبل الشرطة (رويترز ـ أرشيف)
27/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202112:07 AM (مكة المكرمة)

وجهت محكمة اتهاما للفرنسي بنيامين ميندي، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، باغتصاب امرأة، وذلك خلال فترة الإفراج عنه بكفالة في 4 جرائم جنسية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ميندي (27 عامًا) تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي بعد مثوله أمام محكمة محلية في شيستر، اليوم الجمعة. وتم توجيه أربع اتهامات لميندي بالاغتصاب وأخرى بالاعتداء الجنسي.

ووقف اللاعب الدولي الفرنسي في قفص الاتهام، وهو يرتدي سترة حمراء وقلنسوة، بالإضافة إلى سروال رياضي أسود.

ويقال أن الاتهامات الموجهة إليه، والتي جاءت من 3 سيدات مختلفات، من بينهن فتاة عمرها أقل من 18 عاما، حدثت في المنزل الذي يقطن به على طريق وينسلي في بيرستبري بمقاطعة تشيشير.

الفرنسي بنيامين ميندي، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي (مواقع التواصل)

ووجهت إلى ميندي ثلاث تهم بالاغتصاب في أكتوبر/تشرين أول 2020، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على امرأة في يناير/ كانون الثاني 2021، كما تم اتهامه باغتصاب امرأة أوائل الشهر الجاري.

وتحدث ميندي في المحكمة لتأكيد اسمه وعمره وعنوانه، ومثله المحامي كريستوفر ستابلز.

وأرسل قاضي المقاطعة أوراق القضية إلى محكمة (شيستر كراون) حيث سيمثل أمامها ميندي في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.

وانضم ميندي إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو الفرنسي عام 2017.

وكان مانشستر سيتي قد قرر إيقاف ميندي بعدما تم اتهامه من قبل الشرطة وخضوعه للتحقيق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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