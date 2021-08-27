البث الحي
الأخبار

علماء المسلمين يندد بتفجيري كابل ويدعو لتشكيل حكومة قوية

عشرات القتلى والجرحى جراء انفجارين استهدفا محيط مطار كابل (رويترز)
عشرات القتلى والجرحى جراء انفجارين استهدفا محيط مطار كابل (رويترز)
27/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202103:31 PM (مكة المكرمة)

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الجمعة، بالتفجيرين اللذين استهدفا محيط مطار كابل في العاصمة الأفغانية، داعيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة قوية تحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

والخميس، استهدف هجوم مزدوج محيط مطار حامد كرزاي، وأسفر عن مقتل 85 شخصا على الأقل بينهم 13 جنديا أمريكيا، وإصابة ما لا يقل عن 150 آخرين.

وقال بيان صادر عن الأمين العام للاتحاد علي القره داغي “ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالتفجيرين في محيط مطار كابل، اللذين راح ضحيتهما عدد كبير من الأبرياء”.

كما طالب بـ”الإسراع في تشكيل حكومة قوية تمثل جميع مكونات الشعب الأفغاني، وبتحقيق المصالحة الشاملة ليعود إلى أفغانستان أمنها واستقرارها”.

وقال البيان “أفغانستان في أشد الحاجة إلى الأمن والأمان ما يضاعف المسؤولية على حركة طالبان في توحيد البيت الأفغاني والتصالح مع الجميع وعدم التفكير في إشعال نار الحرب والفتنة مرة أخرى”.

وأضاف “هذه التفجيرات الآثمة الجبانة تدل على أن من قام بها أو خطط لها لا يمت إلى الشريعة والإسلام بشيء”.

ودعا البيان إلى “تعاون الجميع للقضاء على الأفكار المتطرفة الإرهابية بالفكر الصحيح وبنشر قيم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي والرحمة التي يدعو إليها الإسلام وبقية الشرائع السماوية”.

وأعلن تنظيم الدولة، أمس الخميس، مسؤوليته عن الهجومين.

ووقع الهجوم الانتحاري الأول عند البوابة الشرقية للمطار، أما الثاني فوقع قرب فندق قريب يسمى (البارون).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أردوغان: طالبان عرضت علينا تشغيل مطار كابل

الرئيس رجب طيب أردوغان (الأناضول)

الأمم المتحدة: ملايين النازحين داخل أفغانستان

دعوات أممية لتقديم العون لمقابلة الاحتياجات الملحة في أفغانستان(رويترز)

من الفضة.. باحثون مكسيكيون يبتكرون كمامة مقاومة لفيروس كورونا

منظمة الصحة أوصت بلبس الكمامات لمواجهة جائحة فيروس كورونا(رويترز)

تضمنت عنوان موظف كبير .. بريطانيون تركوا وثائق مهمة عن أفغان عملوا في السفارة بكابل

أفغاني وصل من كابل يبصم في أوراق بمطار هيثرو-26 أغسطس (رويترز)
الأكثر قراءة

خبير في الشؤون الأفغانية: بدون استقرار أفغانستان لن يكون هناك استقرار للعالم (فيديو)

الخبير في الشؤون الأفغانية أحمد زيدان (منصات التواصل)

جون بولتون للجزيرة مباشر: العالم سيعاني من تبعات خطأ انسحاب أمريكا من أفغانستان (فيديو)

جون بولتون- مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق (رويترز)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

مصر.. سخرية واسعة على مواقع التواصل بعد منح محمد رمضان “دكتوراه فخرية”

الممثل المصري محمد رمضان (مواقع التواصل)