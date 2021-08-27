علماء المسلمين يندد بتفجيري كابل ويدعو لتشكيل حكومة قوية

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الجمعة، بالتفجيرين اللذين استهدفا محيط مطار كابل في العاصمة الأفغانية، داعيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة قوية تحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

والخميس، استهدف هجوم مزدوج محيط مطار حامد كرزاي، وأسفر عن مقتل 85 شخصا على الأقل بينهم 13 جنديا أمريكيا، وإصابة ما لا يقل عن 150 آخرين.

وقال بيان صادر عن الأمين العام للاتحاد علي القره داغي “ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالتفجيرين في محيط مطار كابل، اللذين راح ضحيتهما عدد كبير من الأبرياء”.

كما طالب بـ”الإسراع في تشكيل حكومة قوية تمثل جميع مكونات الشعب الأفغاني، وبتحقيق المصالحة الشاملة ليعود إلى أفغانستان أمنها واستقرارها”.

وقال البيان “أفغانستان في أشد الحاجة إلى الأمن والأمان ما يضاعف المسؤولية على حركة طالبان في توحيد البيت الأفغاني والتصالح مع الجميع وعدم التفكير في إشعال نار الحرب والفتنة مرة أخرى”.

وأضاف “هذه التفجيرات الآثمة الجبانة تدل على أن من قام بها أو خطط لها لا يمت إلى الشريعة والإسلام بشيء”.

ودعا البيان إلى “تعاون الجميع للقضاء على الأفكار المتطرفة الإرهابية بالفكر الصحيح وبنشر قيم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي والرحمة التي يدعو إليها الإسلام وبقية الشرائع السماوية”.

وأعلن تنظيم الدولة، أمس الخميس، مسؤوليته عن الهجومين.

ووقع الهجوم الانتحاري الأول عند البوابة الشرقية للمطار، أما الثاني فوقع قرب فندق قريب يسمى (البارون).