طالبان تطمئن الأفغان بشأن السفر وتدعو النساء إلى العودة لعملهن

قال مسؤول كبير في طالبان، اليوم الجمعة، إن الأفغان الذين يحملون وثائق سليمة سيكون بمقدورهم السفر في أي وقت في المستقبل، وذلك في كلمة نقلها التلفزيون بهدف تبديد المخاوف من اعتزام الحركة تشديد القيود على الحريات.

وقال شير محمد عباس ستانيكزاي نائب رئيس اللجنة السياسية في طالبان “ستُفتح الحدود الأفغانية وسيتمكن الناس السفر في أي وقت من أفغانستان وإليها”.

وجاءت الرسالة في وقت يحاول فيه الآلاف اللحاق بآخر الرحلات المغادرة لمطار كابل قبل انقضاء مهلة عمليات الإجلاء الغربية خلال الأسبوع المقبل.

ودعا ستانيكزاي الأفغان إلى الاصطفاف لإعادة بناء بلدهم، قائلا إن واجب الأشخاص المدربين والمتعلمين العودة إلى العمل.

وأضاف “الأجواء مهيأة أمام الأطباء والمهندسين والمعلمين الذين تحتاجهم أفغانستان وأمام الناس الذين يشتغلون بكل المهن سواء كانت مدنية أو عسكرية، الكل مدعوون للبدء في العمل”.

دعوة للعاملات

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم طالبان، اليوم الجمعة، إن الحركة طلبت من كل العاملات في القطاع الصحي العودة لعملهن وسط ضغوط متزايدة على الخدمات العامة بسبب فرار العديد من الأفغان المدربين والمتعلمين من أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن وزارة الصحة العامة في الإمارة الإسلامية تنصح كل الموظفات في المركز والأقاليم بالانتظام في العمل.

وتابع “لن يواجهن عقبات أمام أداء مهام وظائفهن من الإمارة الإسلامية”.

ومنذ سيطرة طالبان على العاصمة كابل، في 15 أغسطس/ آب الجاري، تواجه الحركة صعوبات كبرى في إعادة الخدمات الأساسية إذ انضم العديد من المختصين المرتبطين بالحكومة السابقة التي دعمها الغرب لمحاولات خروج جماعية من البلاد أو بقوا في منازلهم خوفا من الانتقام.