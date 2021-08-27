البث الحي
الأخبار

طالبان تطمئن الأفغان بشأن السفر وتدعو النساء إلى العودة لعملهن

الآلاف يحتشدون أمام مطار كابل للحاق بآخر الرحلات المغادرة (رويترز)
الآلاف يحتشدون أمام مطار كابل للحاق بآخر الرحلات المغادرة (رويترز)
27/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202110:13 PM (مكة المكرمة)

قال مسؤول كبير في طالبان، اليوم الجمعة، إن الأفغان الذين يحملون وثائق سليمة سيكون بمقدورهم السفر في أي وقت في المستقبل، وذلك في كلمة نقلها التلفزيون بهدف تبديد المخاوف من اعتزام الحركة تشديد القيود على الحريات.

وقال شير محمد عباس ستانيكزاي نائب رئيس اللجنة السياسية في طالبان “ستُفتح الحدود الأفغانية وسيتمكن الناس السفر في أي وقت من أفغانستان وإليها”.

وجاءت الرسالة في وقت يحاول فيه الآلاف اللحاق بآخر الرحلات المغادرة لمطار كابل قبل انقضاء مهلة عمليات الإجلاء الغربية خلال الأسبوع المقبل.

ودعا ستانيكزاي الأفغان إلى الاصطفاف لإعادة بناء بلدهم، قائلا إن واجب الأشخاص المدربين والمتعلمين العودة إلى العمل.

وأضاف “الأجواء مهيأة أمام الأطباء والمهندسين والمعلمين الذين تحتاجهم أفغانستان وأمام الناس الذين يشتغلون بكل المهن سواء كانت مدنية أو عسكرية، الكل مدعوون للبدء في العمل”.

دعوة للعاملات

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم طالبان، اليوم الجمعة، إن الحركة طلبت من كل العاملات في القطاع الصحي العودة لعملهن وسط ضغوط متزايدة على الخدمات العامة بسبب فرار العديد من الأفغان المدربين والمتعلمين من أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن وزارة الصحة العامة في الإمارة الإسلامية تنصح كل الموظفات في المركز والأقاليم بالانتظام في العمل.

وتابع “لن يواجهن عقبات أمام أداء مهام وظائفهن من الإمارة الإسلامية”.

ومنذ سيطرة طالبان على العاصمة كابل، في 15 أغسطس/ آب الجاري، تواجه الحركة صعوبات كبرى في إعادة الخدمات الأساسية إذ انضم العديد من المختصين المرتبطين بالحكومة السابقة التي دعمها الغرب لمحاولات خروج جماعية من البلاد أو بقوا في منازلهم خوفا من الانتقام.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

ما طبيعة العلاقات بين تركيا وطالبان؟ وهل ستلعب تركيا دورا في أفغانستان؟ (فيديو)

قال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي باكير إن الجانب التركي لم ينسج علاقات مباشرة وقوية خلال الفترة الماضية مع حركة طالبان بخلاف عدد كبير من الدول، وبالتالي هناك تحد بطبيعة العلاقة بين الطرفين.

26/8/2021
المزيد من الأخبار

أفغانستان.. ارتفاع عدد قتلى تفجير كابل.. بايدن يعطي الضوء الأخضر لمهاجمة تنظيم الدولة وتركيا توافق على إدارة المطار

المتعاونون الأفغان وعائلاتهم والجنود الإسبان وأعضاء السفارة يستقلون طائرة عسكرية إسبانية (رويترز)

رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن عودة رونالدو إلى “بيته”

لعب رونالدو في &#34;أولد ترافورد&#34; بين عامي 2003 و2009 (غيتي - أرشيفية)

لبنان.. مرضى السرطان يشتكون شح الدواء وإحداهن تبكي بعد تساقط شعرها (فيديو)

الوقت ينفد أمام مرضى السرطان في لبنان مع نقص الدواء (مواقع التواصل)

تونس.. النهضة تقاضي صحيفة اتهمت الغنوشي بالتخطيط لاغتيال سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

جون بولتون للجزيرة مباشر: العالم سيعاني من تبعات خطأ انسحاب أمريكا من أفغانستان (فيديو)

جون بولتون- مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق (رويترز)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

خبير في الشؤون الأفغانية: بدون استقرار أفغانستان لن يكون هناك استقرار للعالم (فيديو)

الخبير في الشؤون الأفغانية أحمد زيدان (منصات التواصل)
مقالات

داعش وطالبان في الميزان

تفجيرات داعش