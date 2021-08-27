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رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن عودة رونالدو إلى “بيته”

لعب رونالدو في "أولد ترافورد" بين عامي 2003 و2009 (غيتي - أرشيفية)
لعب رونالدو في "أولد ترافورد" بين عامي 2003 و2009 (غيتي - أرشيفية)
27/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202108:37 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، عودة المهاجم كريستيانو رونالدو إلى صفوفه بعد غياب دام 12 عاما، لعب النجم البرتغالي خلالها لناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ونشر النادي الإنجليزي تغريدة عبر حسابه في تويتر كتب فيها: “أهلا بك في منزلك” وأرفقها بعدة صور لرونالدو وهو يرتدي قميص اليونايتد في فترته الأولى مع الفريق.

وغادر رونالدو، صباح الجمعة، مركز تدريبات يوفنتوس وتوجه مباشرة إلى إنجلترا عبر طائرته الخاصة، ليخرج بعدها المدرب ماسيميليانو أليغري ويؤكد عدم رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة يوفنتوس وإمبولي “رونالدو أخبرني أمس أنه لم يعد لديه أي نية للعب ليوفنتوس، لذلك لن يكون موجودًا في مباراة الغد”.

وأضاف “علينا أن نشكر رونالدو على ما قدمه، كان مثال جيد للشباب، أعود وأكرر يجب أن نستمر”.

ويأتي رحيل رونالدو عن يوفنتوس عقب ثلاث مواسم أمضاها صاحب الخمس كرات ذهبية في تورينو، خاض خلالها 134 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل رونالدو بقميص يوفنتوس 101 هدفا وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي في مناسبتين وكأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي مرتين.

وكان من المنتظر انضمام رونالدو إلى مانشستر سيتي كبديل لفشل صفقة تعاقد النادي مع الدولي هاري كين، قبل أن يتحرك اليونايتد ويقدم عرضه لإدارة يوفنتوس.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو في عقد لعامين.

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018.

ولعب كريستيانو رونالدو في “أولد ترافورد” بين عامي 2003 و2009، بعد أن استقطبه اليونايتد من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 18 مليون يورو آنذاك.​​​​​​​

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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