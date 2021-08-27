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الأمم المتحدة: ملايين النازحين داخل أفغانستان

دعوات أممية لتقديم العون لمقابلة الاحتياجات الملحة في أفغانستان(رويترز)
دعوات أممية لتقديم العون لمقابلة الاحتياجات الملحة في أفغانستان(رويترز)
27/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202103:26 PM (مكة المكرمة)

حذرت المنظمات الأممية والدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان بعد التطورات الأخيرة، في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية إلى اضطرار أكثر من 4 ملايين أفغاني لترك منازلهم.

وقالت مسؤولة أممية خلال مؤتمر صحفي لمنظمات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أفغانستان، اليوم الجمعة، إن هناك نحو 20 مليون شخص نازحين داخل أفغانستان.

ودعت المسؤولة إلى ضرورة تقديم العون لمقابلة الاحتياجات الملحة التي يتطلبها الوضع هناك والذي يعاني أصلا من قبل وخاصة مع انتشار جائحة كورونا.

وأكدت المسؤولة الأممية أن العمل وسط اللاجئين والنازحين يكون بطريقة أفضل عندما يتم التعامل معهم بصورة مباشر لمعرفة احتياجاتهم الضرورية والملحة.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن الإمدادات الطبية بدأت تنفد في أفغانستان وعبرت عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف -شمال البلاد- بمساعدة السلطات الباكستانية في غضون يومين أو ثلاثة.

وقال المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة متحدثا من القاهرة في إفادة صحفية “في الوقت الحالي وبسبب المخاوف الأمنية وعدة اعتبارات تشغيلية أخرى، لن يكون مطار كابل خيارا للأسبوع المقبل على الأقل”.

وأشار المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ الذي كان يتحدث بعد يوم من تفجيرين قرب مطار كابل أسفرا عن مقتل العشرات إن تكلفة التأمين على السفر إلى أفغانستان “ارتفعت بشكل هائل”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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