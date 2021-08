الأمم المتحدة: ملايين النازحين داخل أفغانستان

حذرت المنظمات الأممية والدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان بعد التطورات الأخيرة، في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية إلى اضطرار أكثر من 4 ملايين أفغاني لترك منازلهم.

وقالت مسؤولة أممية خلال مؤتمر صحفي لمنظمات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أفغانستان، اليوم الجمعة، إن هناك نحو 20 مليون شخص نازحين داخل أفغانستان.

ودعت المسؤولة إلى ضرورة تقديم العون لمقابلة الاحتياجات الملحة التي يتطلبها الوضع هناك والذي يعاني أصلا من قبل وخاصة مع انتشار جائحة كورونا.

❗There are 5.5 million internally displaced persons in Afghanistan. Around half a million of women, men, and children were newly displaced this year. https://t.co/0AgeUfbXz6

Urgent support is required to provide immediate assistance.

Help today: https://t.co/4u4rDYXlAY pic.twitter.com/281wlwz3qI

— IOM Asia-Pacific (@IOMAsiaPacific) August 27, 2021