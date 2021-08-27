الأمم المتحدة: ملايين النازحين داخل أفغانستان

حذرت المنظمات الأممية والدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان بعد التطورات الأخيرة، في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية إلى اضطرار أكثر من 4 ملايين أفغاني لترك منازلهم.

وقالت مسؤولة أممية خلال مؤتمر صحفي لمنظمات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أفغانستان، اليوم الجمعة، إن هناك نحو 20 مليون شخص نازحين داخل أفغانستان.

ودعت المسؤولة إلى ضرورة تقديم العون لمقابلة الاحتياجات الملحة التي يتطلبها الوضع هناك والذي يعاني أصلا من قبل وخاصة مع انتشار جائحة كورونا.

❗There are 5.5 million internally displaced persons in Afghanistan. Around half a million of women, men, and children were newly displaced this year. https://t.co/0AgeUfbXz6 Urgent support is required to provide immediate assistance. Help today: https://t.co/4u4rDYXlAY pic.twitter.com/281wlwz3qI — IOM Asia-Pacific (@IOMAsiaPacific) August 27, 2021

وأكدت المسؤولة الأممية أن العمل وسط اللاجئين والنازحين يكون بطريقة أفضل عندما يتم التعامل معهم بصورة مباشر لمعرفة احتياجاتهم الضرورية والملحة.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن الإمدادات الطبية بدأت تنفد في أفغانستان وعبرت عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف -شمال البلاد- بمساعدة السلطات الباكستانية في غضون يومين أو ثلاثة.

Priorities in Afghanistan include: ☑️ Emergency shelters

☑️ Water

☑️ Health

☑️ Protection There are some 5.5 million internally displaced persons in the country, including more than 550,000 newly displaced in 2021: https://t.co/nFggjinkm2 pic.twitter.com/adJgiw9gpv — IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) August 26, 2021

وقال المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة متحدثا من القاهرة في إفادة صحفية “في الوقت الحالي وبسبب المخاوف الأمنية وعدة اعتبارات تشغيلية أخرى، لن يكون مطار كابل خيارا للأسبوع المقبل على الأقل”.

وأشار المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ الذي كان يتحدث بعد يوم من تفجيرين قرب مطار كابل أسفرا عن مقتل العشرات إن تكلفة التأمين على السفر إلى أفغانستان “ارتفعت بشكل هائل”.