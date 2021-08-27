جون بولتون للجزيرة مباشر: العالم سيعاني من تبعات خطأ انسحاب أمريكا من أفغانستان (فيديو)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، إن ما وقع في مطار حامد كرزاي الدولي، أمس الخميس، يمثل مأساة كبرى لأن المستهدفين كانوا جنودا أمريكيين ومواطنين أفغان، مضيفا أن التفجيرين يعيدان إلى الأذهان مشاهد وتفاصيل الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب على مدى عقدين من الزمن.

وأضاف بولتون خلال مقابلة مع برنامج “مباشر مع” على قناة الجزيرة مباشر، أمس الخميس، أن العالم بأسره “سيعاني من التبعات الاستراتيجية لهذا الخطأ الأمريكي”، مضيفا أن الحكومة الأمريكية “اقترفت خطيئة الانسحاب الفاشل وهذا الأمر سيشكل مأزقا لإدارة كل من الرئيس دونالد ترمب وجو بايدن، لأنه تسبب في سقوط قتلى أمريكيين أكثر مما تم تسجيله في العقود السابقة”.

وشدد بولتون على أن ما تعيشه أمريكا اليوم أسوأ مما عاشته خلال تجربة الخروج من سايغون، وأن “المواطنين الأمريكيين هم من سيدفع ثمن هذا الخطأ الاستراتيجي”.

واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق أن القيادة العسكرية والسياسية الأمريكية حققت هدفين استراتيجيين اثنين في أفغانستان تمثلا في إسقاط نظام طالبان وطرده خارج كابل إلى جانب طرد تنظيم القاعدة خارج الأراضي الأفغانية، في حين تمثل الهدف الثاني في عدم السماح بأن تصبح أفغانستان أرضا لانطلاق هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة ومصالحها الحيوية في العالم.

وأوضح بولتون أن الانسحاب الأمريكي والغربي من أفغانستان كان خطا كبيرا ستعاني الولايات المتحدة الأمريكي من تبعاته مبرزا في ذات السياق أنه لا يستبعد أن تعود القاعدة وتنظيم الدولة لبناء نشاطها العسكري ضد أمريكا ودول الغرب عموما.

جون #بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق: تفجير المطار يُثبت أن #طالبان غير كفؤة في إدارة #كابل ناهيك عن حكم #أفغانستان برمتها pic.twitter.com/s57r03nzkF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 26, 2021

وقال “إن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت الكثير من الأخطاء في أفغانستان خلال العقدين الماضيين، لكن الخطأ الكبير كان هو الذي ارتكبته حكومة الرئيس السابق ترمب وبايدن من خلال هذا الانسحاب الفاشل”.

وأوضح بولتون مع ذلك “لا نستطيع أن نتحدث عن هزيمة أمريكا في أفغانستان، ولكن نتحدث عن خطأ كبير ستكون له تداعياته الاستراتيجية الكبرى”.

جون #بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق: أمريكا حققت اثنين من أهدافها الاستراتيجية فقط على مدار 20 عامًا في أفغانستان pic.twitter.com/a9lY3LgDh4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 26, 2021

وعن مستقبل التنظيمات الإرهابية والدور المستقبلي للولايات المتحدة في مواجهتها، قال بولتون إنه من الصعوبة بمكان أن نمنع عودة التجمعات الإرهابية من أن تتشكل من جديد وتعود إلى أفغانستان، لكن إذا حصل وعادت، فإن الولايات المتحدة حينها ستكون ملزمة بقول كلمتها الأخيرة والقضاء كليا على أي تنظيم إرهابي يريد المواجهة.

وخلص بولتون إلى أن الانسحاب الأمريكي الفاشل من أفغانستان، سيؤثر على مستقبل وشكل التحالفات الدولية في المنطقة والعالم، مضيفا “أن خصوم أمريكا سيستفيدون من هذا الانسحاب، وأن خروج القوات الأمريكية وقوات حلف النيتو سيولد فراغا فيما يخص التحالفات الاستراتيجية في آسيا الوسطى وأن الخصوم هم من سيملأون هذا الفراغ”.

جون #بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق: لدينا مهمة مقدسة وهي حماية أمن مواطنينا.. ولا نستطيع قمع الإرهاب بعد الانسحاب من #أفغانستان pic.twitter.com/OkX5GV3D52 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 26, 2021