تضمنت عنوان موظف كبير .. بريطانيون تركوا وثائق مهمة عن أفغان عملوا في السفارة بكابل

ذكرت صحيفة (ذا تايمز) أن موظفين بوزارة الخارجية البريطانية تركوا وثائق بها تفاصيل عن اتصالات مع مواطنين أفغان عملوا معهم، متناثرة على أرض مجمع السفارة البريطانية في كابل.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها أنقذت ثلاث عائلات أفغانية كانت بيانات الاتصال بها في وثائق تركها موظفون في سفارتها بكابل واستولت عليها طالبان.

وذكرت صحيفة ذا تايمز إن مراسليها عثروا على الوثائق التي تحدد هوية سبعة أفغان يوم الثلاثاء بينما كان مقاتلو طالبان يقومون بدوريات في السفارة.

Exclusive: Foreign Office staff left documents with the contact details of Afghans working for them as well as the CVs of locals applying for jobs scattered on the ground at the British embassy in Kabul that the Taliban have seized https://t.co/S6132PlcQF — The Times (@thetimes) August 27, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أنها سلمت تفاصيل ثلاثة موظفين أفغان وثمانية أفراد من عائلاتهم إلى وزارة الخارجية.

وقالت الصحيفة إن الوثائق تضمنت اسم وعنوان أحد كبار موظفي السفارة في كابل وموظفين آخرين وبيانات الاتصال بهم والسير الذاتية وعناوين المتقدمين لوظائف كمترجمين.

وكشفت مكالمات أجرتها الصحيفة بالأرقام في الوثائق أن بعض هؤلاء قد تم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة في الأيام القليلة الماضية، في حين أن مصير اثنين على الأقل من المتقدمين لوظيفة مترجم لا يزال مجهولا.

The papers identifying seven Afghans were found by The Times on Tuesday as Taliban fighters patrolled the embassy. Phone calls to the numbers on the documents revealed that some Afghan employees and their families remained stranded. pic.twitter.com/rAM3dy9XBG — The Times (@thetimes) August 27, 2021

إنقاذ العائلات

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لرويترز “بشكل حاسم تمكنا الآن من إيصال هذه العائلات الثلاث إلى بر الأمان”.

وأضاف المتحدث “تم سحب سفارتنا بوتيرة سريعة نتيجة تدهور الوضع في كابل، تم بذل كل جهد لتدمير مواد حساسة”.

وفيما يتعلق بمهمة الإجلاء في أفغانستان، أعلن وزير الدفاع البريطاني (بن والاس) اليوم الجمعة أن عملية الإجلاء التي تقوم بها بريطانيا في أفغانستان ستنتهي “خلال بضع ساعات”.

وقال والاس غداة الهجوم الذي وقع في مطار كابل وأودى بحياة العشرات” سنتعامل الآن مع (حالات) الأشخاص الذين أحضرناهم ونحو ألف شخص داخل المطار.

Enough housing to accommodate a whole new town must be found for Afghan refugees arriving in Britain, Boris Johnson said yesterday as the government turned its attention to the integration of those fleeing the Taliban. https://t.co/rZc3akHC4g — The Times (@thetimes) August 27, 2021

وأضاف قائلا” وسنحاول مواصلة العثور على عدد قليل من الأشخاص في الحشد عندما يكون ذلك ممكناً” مؤكدا “بشكل عام العملية الرئيسية انتهت الآن ولم يتبق لدينا سوى بضع ساعات”.

وقال وزير الدفاع البريطاني، إن التهديد بشن مزيد من الهجمات حول مطار كابل سيزداد مع اقتراب القوات الغربية من مغادرة البلاد.

وأضاف في حديثه لشبكة سكاي نيوز “من الواضح أن التهديد سيزداد كلما اقترب موعد المغادرة، سترغب مجموعات معينة مثل داعش في الادعاء بأنها طردت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة”.