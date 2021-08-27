البث الحي
الأخبار

“هرمون التستوستيرون”… كيف يؤثر على ضحاياه وما أسباب نقصه؟ (فيديو)

كثير من الناس يتجنب ذكر مشاكله الجنسية بسبب الشعور بالحرج (غيتي)
كثير من الناس يتجنب ذكر مشاكله الجنسية بسبب الشعور بالحرج (غيتي)
27/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202107:19 PM (مكة المكرمة)

هو مرض هرموني يسببه هرمون (التستوستيرون) ولا يرتبط فقط بالضعف الجنسي بل إنه يسبب أعراضا أخرى كالخجل، ويستهدف بشكل خاص الرجال الأكبر سنًا، ولكن يمكن أن يصيب الشباب في بعض الأحيان والحل مراجعة الطبيب فورا.

وبحسب الدكتور محمد الريشي -استشاري الغدد الصماء والسكري- ضيف برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر، فإن هرمون  التستوستيرون من أهم الهرمونات التي يفرزها الجسم، حيث يلعب دورًا رئيسًا في الدافع الجنسي لدى الرجل، بالإضافة إلى دوره في نمو العضلات وتكوين البروتين في الكبد وصحة العظام، فضلاً عن الطاقة العقلية والبدنية لذا يطلق عليه  “ملك الهرمونات”.

وأضاف الريشي في حواره مع الجزيرة مباشر أن هرمون الذكورة يتكون في الجنين الذكر في الأسبوع الثامن من فترة الحمل وله دور كبير في نمو الأعضاء التناسلية، إلا أنه قد يضطرب إفرازه بسبب مشاكل الخصية أو مشاكل في الغدة النخامية، وعادة ما يتم تشخيص نقص هرمون التستوستيرون عن طريق فحص دم بسيط.

كما أشار إلى أعراض مرتبطة بنقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال من أهمها:

  • انخفاض الرغبة الجنسية.
  • صعوبة الانتصاب.
  • صعوبة التركيز أو اتخاذ القرارات.
  • المزاج السيئ.
  • زيادة دهون الجسم.
  • فقدان كتلة الجسم العضلية.
  • فقدان كثافة العظام.

بالإضافة إلى الأعراض التي يعاني منها العديد من الرجال، يمكن أن تسهم متلازمة نقص هرمون التستوستيرون أيضًا في ظهور الأمراض المختلفة أو تفاقمها مثل:

  • زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • زيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الأنسولين وزيادة دهون البطن ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية.
  • مرض السكري.
  • تصلب الشرايين.
  • ارتفاع معدل الإصابة بسرطان البروستاتا.
المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

ما أهمية الرياضة والحياة الصحية لذوي الإعاقة؟ برنامج مع الحكيم يجيب

تتميز الرياضة بقدرتها الفريدة على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية والاجتماعية، كما أن شعبيتها وفوائدها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية تجعلها أداة مثالية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية لذوي الإعاقة.

10/6/2021
المزيد من الأخبار

أردوغان يبدأ زيارته للبوسنة بضريح بيغوفيتش في سراييفو (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقف أمام ضريح المفكر الإسلامي وأول رئيس للبسونة والهرسك علي عزت بيغوفيتش (الأناضول)

أمريكا: إجلاء نحو 105 آلاف من أفغانستان منذ منتصف أغسطس

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي (رويترز)

التطعيم وحده لا يكفي.. المتحورة دلتا تطيح بأمل تحقيق المناعة الجماعية بفضل اللقاحات

المتحورة دلتا بدأت انتشارها من الهند(غيتي)

علماء المسلمين يندد بتفجيري كابل ويدعو لتشكيل حكومة قوية

عشرات القتلى والجرحى جراء انفجارين استهدفا محيط مطار كابل (رويترز)
الأكثر قراءة

خبير في الشؤون الأفغانية: بدون استقرار أفغانستان لن يكون هناك استقرار للعالم (فيديو)

الخبير في الشؤون الأفغانية أحمد زيدان (منصات التواصل)

على متنها وزير حكومة محلية.. تحطم مروحية عسكرية أثناء هبوطها (فيديو)

(الجزيرة)
مقالات

بسبب اللاجئين الأفغان المعارضة تفتح النار على أردوغان!

أردوغان

جون بولتون للجزيرة مباشر: العالم سيعاني من تبعات خطأ انسحاب أمريكا من أفغانستان (فيديو)

جون بولتون- مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق (رويترز)