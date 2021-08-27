“هرمون التستوستيرون”… كيف يؤثر على ضحاياه وما أسباب نقصه؟ (فيديو)

هو مرض هرموني يسببه هرمون (التستوستيرون) ولا يرتبط فقط بالضعف الجنسي بل إنه يسبب أعراضا أخرى كالخجل، ويستهدف بشكل خاص الرجال الأكبر سنًا، ولكن يمكن أن يصيب الشباب في بعض الأحيان والحل مراجعة الطبيب فورا.

وبحسب الدكتور محمد الريشي -استشاري الغدد الصماء والسكري- ضيف برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر، فإن هرمون التستوستيرون من أهم الهرمونات التي يفرزها الجسم، حيث يلعب دورًا رئيسًا في الدافع الجنسي لدى الرجل، بالإضافة إلى دوره في نمو العضلات وتكوين البروتين في الكبد وصحة العظام، فضلاً عن الطاقة العقلية والبدنية لذا يطلق عليه “ملك الهرمونات”.

وأضاف الريشي في حواره مع الجزيرة مباشر أن هرمون الذكورة يتكون في الجنين الذكر في الأسبوع الثامن من فترة الحمل وله دور كبير في نمو الأعضاء التناسلية، إلا أنه قد يضطرب إفرازه بسبب مشاكل الخصية أو مشاكل في الغدة النخامية، وعادة ما يتم تشخيص نقص هرمون التستوستيرون عن طريق فحص دم بسيط.

كما أشار إلى أعراض مرتبطة بنقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال من أهمها:

انخفاض الرغبة الجنسية.

صعوبة الانتصاب.

صعوبة التركيز أو اتخاذ القرارات.

المزاج السيئ.

زيادة دهون الجسم.

فقدان كتلة الجسم العضلية.

فقدان كثافة العظام.

بالإضافة إلى الأعراض التي يعاني منها العديد من الرجال، يمكن أن تسهم متلازمة نقص هرمون التستوستيرون أيضًا في ظهور الأمراض المختلفة أو تفاقمها مثل: