أمريكا: إجلاء نحو 105 آلاف من أفغانستان منذ منتصف أغسطس

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن العدد الإجمالي للذين تم إجلاؤهم منذ سيطرة حركة طالبان على زمام الأمور، في 14 أغسطس/آب الجاري، وصل إلى حوالي 105 آلاف.

وأوضحت واشنطن أنه جرى نقل ما يقرب من 12500 شخص جوا من أفغانستان، أمس الخميس.

وقال البيت الأبيض إن جهود الإجلاء تكثفت قبل يوم من دخول حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس الجاري، وتم إجلاء نحو 110600 منذ نهاية يوليو/تموز الماضي.

واستؤنفت جهود الإجلاء بعد الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل العشرات منهم 13 جنديا أمريكيا أمام بوابات مطار كابل، مساء أمس الخميس، وتتأهب القوات الأمريكية تحسبا لمزيد من الهجمات المحتملة.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية التي تحرس مطار كابل، بحلول 31 أغسطس الحالي، وهي المهلة التي حددها الرئيس جو بايدن، الأمر الذي سيخلف فراغا أمنيا.