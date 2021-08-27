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أردوغان يبدأ زيارته للبوسنة بضريح بيغوفيتش في سراييفو (فيديو)

27/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202105:06 PM (مكة المكرمة)

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، ضريح المفكر الإسلامي وأول رئيس للبوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش.

وقرأ أردوغان آيات القرآن ووضع إكليلا من الزهور على ضريح بيغوفيتش الذي قاد بلاده خلال سنوات الحرب المريرة وأنشأ دولة ذات سيادة معترف به دوليا.

ويجري أردوغان زيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك اليوم الجمعة شهدت افتتاح مسجد “باش تشارشي” التاريخي في العاصمة البوسنية سراييفو، بعد ترميمه من قبل مديرية الأوقاف العامة التركية.

ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي ووزير التجارة محمد موش، إضافة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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