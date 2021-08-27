أردوغان: طالبان عرضت علينا تشغيل مطار كابل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حركة طالبان الأفغانية عرضت على تركيا من أجل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل.

وأضاف الرئيس التركي في مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى زيارة خارجية للبوسنة والهرسك والجبل الأسود إن أنقرة لن تطلب إذن أحد حيال الاتصالات المحتملة مع طالبان.

وأشار أردوغان إلى أن السفارة التركية نقلت حاليا إلى القسم العسكري في مطار كابل وتواصل نشاطها من هناك.

ولفت إلى أن أول لقاء جرى مع طالبان في السفارة التركية بمطار كابل واستمر 3 ساعات ونصف الساعة، مؤكدا أنه سيكون هناك فرص للقاءات مماثلة إذا تطلب الأمر في المرحلة المقبلة.

وقال “لدى طالبان عروض لنا بخصوص تشغيل مطار كابل، يقولون نحن نتولى مسألة أمنه وأنتم تشغيله ونحن لم نتخذ قرارًا بعد بهذا الصدد”.

وأدان أردوغان التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابل أمس الخميس وأسفرا عن مقتل 85 شخصا بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وقال الرئيس التركي إن تنفيذ تنظيم الدولة للهجوم في هذه المرحلة يكشف مدى خطورة التنظيم في المنطقة والعالم.

وشدد على أن تركيا تواصل إجلاء جنودها من أفغانستان وستستكمل ذلك في أقرب وقت.

وأكد أن هذا الهجوم الشنيع أظهر مدى أهمية الأمن في أفغانستان، وأن أولوية تركيا حاليا تتمثل في إجلاء مواطنيها من هناك.

وأضاف “تتواصل جهود الإخلاء بشكل مكثف، ووضعنا بدقة الخطط اللازمة من أجل مواطنينا الذين يريدون العودة إلى تركيا من أفغانستان وحاليا بدأ مواطنونا بالعودة”.

وفيما يخص إجلاء الجنود الأتراك، لفت أردوغان إلى أن المسار الأكثر استخدامًا للإجلاء هو عن طريق مطار كابل العسكري إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد ومنها إلى بلادنا عبر الخطوط الجوية التركية.

وبيّن أن تركيا أسهمت بشكل كبير للغاية في سلام واستقرار وطمأنينة الشعب الأفغاني، قائلا “منذ 20 عاما، كانت تركيا دائما في أفغانستان عبر دولتها ومستثمريها المدنيين ورجال الأعمال”.

“قرار متأخر”

وتعليقًا على تصريح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بخصوص التطورات في أفغانستان الذي أكدت فيه ضرورة العمل مع تركيا، قال أردوغان ” لدينا محادثات متكررة مع المستشارة ولكنهم بقوا متأخرين في بعض الأمور على سبيل المثال العمل مع تركيا يعتبر قرارا متأخرا فنحن لم نغادر أفغانستان عندما غادرها الجميع وبقينا فيها وفي مطار كابل”.

وردًا على سؤال حول موقف تركيا من أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية، المقرر قبل 31 أغسطس/آب الجاري، ونيتها تنظيم رحلات طيران إلى هناك من عدمه، أوضح أردوغان أن أفغانستان تعاني حاليًا من فراغ كبير بالسلطة.

وأكد أن تركيا ومؤسساتها ستتخذ قرارها وموقفها بعد أن تتحدد الإدارة في أفغانستان وتصبح واضحة.

وشدد على أن تركيا ليست مستعجلة بخصوص استئناف الرحلات الجوية إلى أفغانستان مبينًا أنهم سيتخذون القرار المطلوب عندما يخيم الهدوء هناك.

وفيما يخلص الهجرة غير النظامية، أكد أردوغان أن عدد الأفغان الموجودين في تركيا بحسب بيانات وزارة الداخلية بلغ 300 ألف شخص من المسجلين رسميًا وغير المسجلين.

وشدد على أن الحكومة حساسة للغاية بشأن الهجرة، مضيفًا ” نبني جدرانا في كل مكان تقريبًا بدءًا من الحدود الإيرانية وصولا للحدود العراقية والسورية”.