وزير بريطاني: تهديد حقيقي بشن هجوم وشيك على مطار كابل

قال وزير القوات المسلحة البريطانية (جيمس هيبي) اليوم الخميس إن هناك معلومات مخابرات “ذات مصداقية كبيرة” تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين في مطار كابل.

وأوضح هيبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “توجد حاليا تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، ولهذا السبب تم تغيير نصيحة وزارة الخارجية الليلة الماضية”.

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه “ينبغي على الناس عدم القدوم إلى مطار كابل وبأن عليهم الانتقال إلى مكان آمن وانتظار المزيد من التعليمات”.

وأضاف” لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير، وسنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين، هناك فرصة كبيرة لتغيير النصيحة مع ورود المزيد من التقارير، لكن لا يوجد ضمان لذلك”.

كانت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا دعت رعاياها إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابل بسبب أخطار “إرهابية” في وقت لا يزال آلاف الأشخاص محتشدين عند مداخله.

وأصدرت الدول الثلاث بشكل متزامن ليل الأربعاء الخميس تحذيرات في غاية الدقة وشبه مماثلة.

ونصحت السفارة الأمريكية في كابل عبر تحذير أمني أصدرته مساء الأربعاء الأمريكيين بعدم الذهاب إلى مطار كابل ودعت أيضا الأمريكيين الموجودين بالفعل عند بوابات المطار إلى المغادرة على الفور.

جاء ذلك بعد تحذيرات من الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين في الإدارة من تهديد تنظيم الدولة لعمليات الإجلاء بينما تتجمع حشود على بوابات المطار في محاولات للمغادرة.

وأصدرت لندن تحذيرا مماثلا مضيفة “إذا كنتم في منطقة المطار، غادروها إلى مكان آمن وانتظروا تعليمات جديدة، وإذا كنتم على وشك مغادرة أفغانستان بشكل آمن بوسائل أخرى، افعلوا ذلك على الفور”.

ووردت هذه التحذيرات بعيد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن طالبان تعهدت السماح للأمريكيين والمواطنين الأفغان المعرّضين للخطر بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأمريكية في 31 آب/أغسطس.

A security alert warning American citizens away from three gates at Kabul's airport amid the ongoing evacuation relates to threats involving the Islamic State and potential vehicle bombs, U.S. officials say. https://t.co/L1vS95j4Q5

— The Associated Press (@AP) August 26, 2021