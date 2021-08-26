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نتيجة قرعة دوري أبطال أوربا.. مواجهات نارية في دور المجموعات (فيديو)

القرعة أسفرت عن عدة مواجهات نارية (رويترز)
القرعة أسفرت عن عدة مواجهات نارية (رويترز)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202110:19 PM (مكة المكرمة)

جرت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، والتي أسفرت عن مواجهات نارية ستجمع بين كبار فرق القارة العجوز.

وتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى 4 مستويات، في كل مستوى 8 فرق، ينتج عنها ثماني مجموعات كل مجموعة تضم أربع فرق، على ألا يقع فريقان من دولة واحدة في المجموعة نفسها.

ويضم المستوى الأول أبطال الدوريات وأبطال البطولات القارية لأوربا، ثم يتم تصنيف الأندية المتبقية بناءً على مركزها في جدول ترتيب الاتحاد الأوربي (يويفا).

وأوقعت القرعة تشيلسي الإنجليزي -حامل اللقب- في المجموعة الثامنة إلى جانب أندية يوفنتوس الإيطالي، زينيت سان بطرسبرغ الروسي، ومالمو السويدي.

وسيشهد الدور الأول مواجهة قوية بعدما أسفرت القرعة عن صدام ناري بين مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان سيجتمعان في المجموعة الأولى رفقة لايبزيغ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي.

ولن تقل المجموعة الثانية إثارة عن سابقتها حيث ضمت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، وميلان الإيطالي.

وحل بشكتاش التركي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من سبورتنغ لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس أمستردام الهولندي.

وضمت المجموعة الرابعة أندية إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني، وشريف تيراسبول المولدوفي.

ومنحت القرعة فرصة الثأر لنادي برشلونة بعدما جاء في المجموعة الخامسة مع بنفيكا البرتغالي، ودينامو كييف الأوكراني، وبايرن ميونخ الألماني، الذي كان قد ألحق بالنادي الإسباني خسارة قاسية (8 ـ 2) في نفس المسابقة قبل موسمين.

وضمت المجموعة السادسة أندية فياريال الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، يونغ بويز السويسري.

وفي المجموعة السابعة، يلتقي ليل الفرنسي، إشبيلية الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي، وفولفسبورغ الألماني.​​​​​​​

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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