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مقتل صاحب مطعم إسرائيلي طعنا شمالي المغرب

حشود قرب مكان الحادث بطنجة (يديعوت أحرونوت)
حشود قرب مكان الحادث بطنجة (يديعوت أحرونوت)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202101:50 PM (مكة المكرمة)

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل صاحب مطعم إسرائيلي طعنًا بسكين في طنجة شمالي المغرب.

وقالت إنه تم اعتقال المعتدي، ولم يتضح على الفور المزيد من التفاصيل، كما لم تعقّب السلطات الإسرائيلية حتى الآن على الحادث.

وأضافت أن الشرطة المغربية تحقق في ظروف الحادث، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع الأمر مع السلطات المغربية، كما ترتب مع الجالية اليهودية هناك لنقل جثمانه إلى إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن وسائل إعلام مغربية قولها إن القاتل المشتبه به (36 عامًا) له سجل إجرامي ويعاني من اضطراب عقلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحادث نتج عن “خلاف وقع القتيل (60 عامًا) وبين مشرد بعد أن رفض صاحب المطعم توظيفه”.

ونقل موقع مغربي محلي لقطات قال إنها تظهر لحظة اعتقال المهاجم ونقل القتيل على متن سيارة إسعاف.

ويأتي الحادث في وقت تتجه فيه علاقات التطبيع بين البلدين نحو النمو، وقبل نحو أسبوعين زار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد المغرب لافتتاح بعثة دبلوماسية جديدة في العاصمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات

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