مقتل صاحب مطعم إسرائيلي طعنا شمالي المغرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل صاحب مطعم إسرائيلي طعنًا بسكين في طنجة شمالي المغرب.

وقالت إنه تم اعتقال المعتدي، ولم يتضح على الفور المزيد من التفاصيل، كما لم تعقّب السلطات الإسرائيلية حتى الآن على الحادث.

זק"א: אזרח ישראלי נדקר למוות במרוקו. הנסיבות נחקרות ע"י המשטרה המקומית. משרד החוץ וזק"א פועלים להבאת גופתו לישראל@VeredPelman — כאן חדשות (@kann_news) August 25, 2021

وأضافت أن الشرطة المغربية تحقق في ظروف الحادث، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع الأمر مع السلطات المغربية، كما ترتب مع الجالية اليهودية هناك لنقل جثمانه إلى إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن وسائل إعلام مغربية قولها إن القاتل المشتبه به (36 عامًا) له سجل إجرامي ويعاني من اضطراب عقلي.

מרדכי רביבו הוא הישראלי שנדקר למוות במרוקו. בני משפחותו בישראל מנסים להטיסו לארץ בשיתוף עם זק"א@pozailov1 — כאן חדשות (@kann_news) August 26, 2021

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحادث نتج عن “خلاف وقع القتيل (60 عامًا) وبين مشرد بعد أن رفض صاحب المطعم توظيفه”.

ونقل موقع مغربي محلي لقطات قال إنها تظهر لحظة اعتقال المهاجم ونقل القتيل على متن سيارة إسعاف.

ويأتي الحادث في وقت تتجه فيه علاقات التطبيع بين البلدين نحو النمو، وقبل نحو أسبوعين زار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد المغرب لافتتاح بعثة دبلوماسية جديدة في العاصمة.