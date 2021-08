على متنها وزير حكومة محلية.. تحطم مروحية عسكرية أثناء هبوطها (فيديو)

تحطمت مروحية تابعة للبحرية المكسيكية بعد أن واجهت صعوبة كبيرة في عملية الهبوط بسب ما قال مسؤولون محليون إنه عطل ميكانيكي حدث أثناء الهبوط.

كانت المروحية التابعة للبحرية تحاول الوصول إلى المناطق المتضررة من إعصار (غريس) عندما تم إخطار مسؤولي السلامة بعطل ميكانيكي بالطائرة.

mexican navy helicopter crash landing video: Watch: van first lands on top of car, both survive and fly off helicopter – watch video mexican navy helicopter makes crash landing in hidalgo https://t.co/3fVPTEGpCY

