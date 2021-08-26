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على متنها وزير حكومة محلية.. تحطم مروحية عسكرية أثناء هبوطها (فيديو)

26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202104:29 PM (مكة المكرمة)

تحطمت مروحية تابعة للبحرية المكسيكية بعد أن واجهت صعوبة كبيرة في عملية الهبوط بسب ما قال مسؤولون محليون إنه عطل ميكانيكي حدث أثناء الهبوط.

كانت المروحية التابعة للبحرية تحاول الوصول إلى المناطق المتضررة من إعصار (غريس) عندما تم إخطار مسؤولي السلامة بعطل ميكانيكي بالطائرة.

وأظهر مقطع فيديو الطائرة وهي تناور وتدور مرات عدة قبل محاولة الهبوط، لترتطم مؤخرة المروحية بسيارة شحن كانت في المنطقة، وأمكن سماع أصوات صرخات.

وبيّنت الصور طائرة الهليكوبتر المكسيكية وهي تحلق على ارتفاع منخفض وتبذل المحاولات في سبيل الهبوط مع وجود مشكلة واضحة في ذلك.

وعندما بدأت الطائرة تستعد للهبوط على الأرض، فقدت السيطرة وارتطمت بسيارة لترتفع قليلا مرة أخرى وتعود لترتطم بالأرض وتتحطم أجزاء منها في وقت هرع أشخاص نحو المروحية.

وهبطت المروحية في بلدة (أغوا بلانكا) بولاية (هيدالغو)، أمس الأربعاء، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في هذا الحادث.

ونقلت عربة الاسعاف ثلاثة ركاب مصابين إلى مستشفى قريب، وكان على متن المروحية أيضا وزير حكومة الولاية والذي أصيب بجروح طفيفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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