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طالبان: احتشاد آلاف الأفغان بمطار كابل خطأ تتحمل مسؤوليته الحكومات الغربية (فيديو)

26/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202112:10 AM (مكة المكرمة)

قال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان إن احتشاد عشرات الألاف من المواطنين الأفغان في محيط مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابل كان خطأ كبيرا، وإن الجهة التي نفذت التفجيرين الانتحارين استغلت هذا الخطأ.

وأشار نعيم إلى أن تصريحات الدول الغربية وحثها على نقل المواطنين الأفغان الذين يريدون اللجوء خارج كابل لم يكن قرارحكيما، وأنه أسهم بصورة حاسمة في  وقوع الكثير من الضحايا.

وأضاف خلال مشاركته في النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، أن الحركة لا تتوفر حتى الآن على المعلومات الدقيقة والكافية لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذين الهجومين الانتحاريين.

وتساءل نعيم “لماذا يُسمح للناس بالتجمع في مطار كابل بهذه الصورة؟” مبرزا أن الحركة طالبت بعدم فتح الباب وتشجيع المواطنين الأفغان على الهجرة واللجوء.

وقال “حتى الآن لا تتوفر لدينا المعلومات الدقيقة لمعرفة الجهة أو الجهات التي تقف وراء هذا العمل المشين الذي أودى بحياة الكثير من المدنيين الأفغان أغلبهم من الأطفال والنساء”.

وأكد نعيم أن حركة طالبان لا تتحمل مسؤولية الفراغ الأمني الموجود في مطار كابل، وبالتي فهي غير مسؤولة عما وقع من أعمال إرهابية، ولكن الذي أمر وسمح بحشد الناس هو من يتحمل تبعات ما وقع.

وكانت حركة طالبان قد وقعت في اتفاقية الدوحة على عدم السماح باستعمال الأراضي الأفغانية للقيام بعمليات عدائية ضد أمريكا والمصالح الأمريكية في المنطقة.

 

وأكد المسؤول الأفغاني أنه على القوات الأجنبية أن تلتزم بموعد الانسحاب المقرر في 31 أغسطس/آب الجاري، مبرزا أن وجود القوات الأجنبية في أفغانستان تمثل قضية حساسة بالنسبة لجميع الأفغان.

وأضاف أن حركة طالبان تعمل على تأمين محيط مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابل، وتعمل جاهدة على السيطرة واستتباب الأمن على جميع الأراضي الأفغانية.

يذكر أن حركة طالبان حمّلت الأسبوع الماضي الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى التي تسود عمليات إجلاء عشرات آلاف الأفغان والأجانب من العاصمة الأفغانية، وذلك بعد أسبوع على سيطرة الحركة على البلاد.

وحذّرت الولايات المتحدة من تهديدات أمنية في مطار كابل حيث تسود فوضى عارمة، بينما قال الاتحاد الأوربي إنه من المستحيل إجلاء جميع الذين هم عرضة للتهديدات.

لكن كثيرا من الأفغان واصلوا مساعيهم للفرار مما عمّق المأساة التي شهدها مطاركابل، وعجزت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يحاولون الصعود في رحلات الإجلاء.

المصدر : الجزيرة مباشر

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