قتلى وجرحى بينهم أمريكيون في تفجيرين بمحيط مطار كابل (فيديو)

قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في حركة طالبان إن الحصيلة المؤقتة للانفجار الذي وقع في محيط مطار حامد كرزاي الدولي بكابل، اليوم الخميس، بلغت 13 قتيلا بينهم أطفال، كما أصيب عدد من عناصر حركة طالبان في الانفجار.

وأضافت رويترز نقلا عن مصادر طبية بمستشفى الطوارئ بكابل أن أكثر من 30 شخصا أصيبوا في الانفجارين. وأن ستة منهم توفوا وهم في طريقهم للمستشفى.

وذكر مسؤول أمريكي أن الانفجار الذي وقع خارج المطار ناجم عن تفجير انتحاري فيما يبدو، مضيفا أنه بناء على تقارير أولية من المحتمل إصابة ما لا يقل عن 5 جنود أمريكيين. في حين أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وقوع انفجار ثان في فندق البارون القريب من المطار.

وحذر ذات المصدر من أن المعطيات على الأرض قد تتغير خلال الساعات القليلة المقبلة على مستوى عدد الضحايا وجنسياتهم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطّلع على أمر الانفجار، مضيفا أن الرئيس كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الوضع في أفغانستان عندما وصلت الأنباء الأولى عن الانفجار.

وأضاف ذات المسؤول قائلا “إنه لا توجد أية إشارة من قبل الرئيس جو بايدن بتغيير الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان في 31 من شهر أغسطس/ آب الجاري”.

ونقلت مصار أولية لرويترز أن هناك إصابات أخرى في صفوف القوات الألمانية.

#Breaking (Graphic +18)

Several injured in an explosion near Kabul airport gate.

Follow us for updates. pic.twitter.com/XgyhhrNSJ1

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021