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قتلى وجرحى بينهم أمريكيون في تفجيرين بمحيط مطار كابل (فيديو)

عمليات نقل المصابين في التفجير الانتحاري الذي شهدة مطار كابل (مواقع التواصل)
عمليات نقل المصابين في التفجير الانتحاري الذي شهدة مطار كابل (مواقع التواصل)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202107:28 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في حركة طالبان إن الحصيلة المؤقتة للانفجار الذي وقع في محيط مطار حامد كرزاي الدولي بكابل، اليوم الخميس، بلغت 13 قتيلا بينهم أطفال، كما أصيب عدد من عناصر حركة طالبان في الانفجار.

وأضافت رويترز نقلا عن مصادر طبية بمستشفى الطوارئ بكابل أن أكثر من 30 شخصا أصيبوا في الانفجارين. وأن ستة منهم توفوا وهم في طريقهم للمستشفى.

وذكر مسؤول أمريكي أن الانفجار الذي وقع خارج المطار ناجم عن تفجير انتحاري فيما يبدو، مضيفا أنه بناء على تقارير أولية من المحتمل إصابة ما لا يقل عن 5 جنود أمريكيين. في حين أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وقوع انفجار ثان في فندق البارون القريب من المطار.

وحذر ذات المصدر من أن المعطيات على الأرض قد تتغير خلال الساعات القليلة المقبلة على مستوى عدد الضحايا وجنسياتهم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطّلع على أمر الانفجار، مضيفا أن الرئيس  كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الوضع في أفغانستان عندما وصلت الأنباء الأولى عن الانفجار.

وأضاف ذات المسؤول قائلا “إنه لا توجد أية إشارة من قبل الرئيس جو بايدن بتغيير الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان في 31 من شهر أغسطس/ آب الجاري”.

ونقلت مصار أولية لرويترز أن هناك إصابات أخرى في صفوف القوات الألمانية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن انفجاران وقعا خارج مطار كابل وأنه لم تسجل إصابات وسط الجنود الأتراك.

وكان جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة البريطانية، قد قال في وقت سابق اليوم الخميس، إن هناك معلومات استخبارية “ذات مصداقية كبيرة” تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين في مطار كابل.

وأوضح هيبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي. سي) “توجد حاليا تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، ولهذا السبب تم تغيير نصيحة وزارة الخارجية الليلة الماضية”.

وكان مطار كابل قد شهد خلال الأسبوعين الأخيرين حالات متكررة من الفوضى الناجمة على إقبال آلاف الأفغان الباحثين اللجوء والعيش خارج أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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