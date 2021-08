شاهد: عراك ورشق بالزجاجات بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان أرمينيا

شهدت قاعة البرلمان الأرميني عراكاً جماعياً بين نواب من الحزب الحاكم وآخرين من المعارضة مع استمرار الانقسام في البلاد بعد الهزيمة العسكرية العام الماضي أمام أذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ.

وكان رئيس الوزراء (نيكول باشينيان) واجه انتقادات عنيفة في الداخل بعد توقيعه اتفاق سلام مع أذربيجان أدّى إلى تنازل أرمينيا عن مساحات واسعة من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود.

وفي يونيو/حزيران حقق حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان فوزاً ساحقاً في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها بعد أشهر من الاحتجاجات.

ومع ذلك لم يتمكّن البرلمان المنتخب حديثاً من إيجاد أرضية مشتركة تخفّف من حالة الانقسام، واستمر أنصار باشينيان والمعارضة بتحميل بعضهم البعض مسؤولية الهزيمة.

وخلال جلسة برلمانية أمس الأربعاء، قام نواب من المعارضة برمي زجاجات مياه على متحدّث من حزب (العقد المدني) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء باشينيان.

وتسبّب الحادث بشجار أجبر رئيس مجلس النواب على وقف الجلسة واستدعاء الأمن، الذي قام بإزالة زجاجات المياه ومعقّمات الأيدي من القاعة.

وبعد استئناف الجلسة وقع شجار آخر بسبب مقاطعة نائب من المعارضة خلال إلقائه كلمة، قبل أن يحاول نائب عن حزب باشينيان ركل النائب المعارض، ما أدّى إلى نشوب عراك جماعي بين النواب في قاعة البرلمان.

Armenia’s National Assembly on Wednesday had its third brawl in two days, after an opposition party leader who criticized the government was violently attacked on the chamber floor by pro-government parliament members. pic.twitter.com/EY7FwujCBF

— CBS News (@CBSNews) August 25, 2021