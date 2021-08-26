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شاهد: عراك ورشق بالزجاجات بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان أرمينيا

26/8/2021

شهدت قاعة البرلمان الأرميني عراكاً جماعياً بين نواب من الحزب الحاكم وآخرين من المعارضة مع استمرار الانقسام في البلاد بعد الهزيمة العسكرية العام الماضي أمام أذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ.

وكان رئيس الوزراء (نيكول باشينيان) واجه انتقادات عنيفة في الداخل بعد توقيعه اتفاق سلام مع أذربيجان أدّى إلى تنازل أرمينيا عن مساحات واسعة من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود.

وفي يونيو/حزيران حقق حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان فوزاً ساحقاً في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها بعد أشهر من الاحتجاجات.

ومع ذلك لم يتمكّن البرلمان المنتخب حديثاً من إيجاد أرضية مشتركة تخفّف من حالة الانقسام، واستمر أنصار باشينيان والمعارضة بتحميل بعضهم البعض مسؤولية الهزيمة.

عراك جماعي.. و”ركل”

وخلال جلسة برلمانية أمس الأربعاء، قام نواب من المعارضة برمي زجاجات مياه على متحدّث من حزب (العقد المدني) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء باشينيان.

وتسبّب الحادث بشجار أجبر رئيس مجلس النواب على وقف الجلسة واستدعاء الأمن، الذي قام بإزالة زجاجات المياه ومعقّمات الأيدي من القاعة.

وبعد استئناف الجلسة وقع شجار آخر بسبب مقاطعة نائب من المعارضة خلال إلقائه كلمة، قبل أن يحاول نائب عن حزب باشينيان ركل النائب المعارض، ما أدّى إلى نشوب عراك جماعي بين النواب في قاعة البرلمان.

وتدخّل رجال الأمن أيضا وقاموا بطرد عدد من النواب الذين انتهى الأمر بأحدهم في المستشفى مصاباً في عينه.

وقبل ذلك بيوم تعرّضت نائبة من المعارضة للطرد من قاعة المجلس بعد وصفها لأحد مؤيّدي حزب رئيس الوزراء باشينيان بـ”أنصار المستسلم”.

وتعيش أرمينيا أزمة سياسية منذ الهزيمة في (ناغورني كاراباخ) الخريف الماضي التي انتهت بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية واستعادة باكو مناطق كانت لعقود تحت سيطرة القوات الأرمينية.

وأُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، بعد النجاح الذي حققته أذربيجان في عمليتها التي انطلقت لتحرير إقليم ناغورني كاراباخ.

المصدر : وكالات

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