شاركت في عمليات الإجلاء والإيواء.. قطر تقدم لقاحات كورونا للقادمين من أفغانستان

أعلنت دولة قطر أنها ستقدم لقاحات فيروس كورونا للقادمين في رحلات إجلاء من أفغانستان والذين سيقيمون إقامة مؤقتة على أراضيها.

وتسهم قطر في تسهيل جهود الإجلاء الدولية من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس، إن الدوحة سهلت عملية إجلاء ونقل أكثر من 40 ألف شخص من العاصمة كابل بأمان إلى قطر بالتنسيق مع الدول المعنية والأطراف في أفغانستان.

وأوضحت أن معظمهم حلّ كضيوف في دولة قطر لبضعة أيام قبل أن يكملوا طريقهم إلى وجهاتهم النهائية، مشيرة إلى أن جهود الإجلاء ستتواصل في الأيام المقبلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وتأتي جهود الإجلاء في سياق التزام دولة قطر تجاه الشعب الأفغاني الشقيق وحقه في العيش بكرامة وأمان، وتتضمن الفئات التي تم إجلاؤها العائلات والنساء والأطفال، بالإضافة إلى الأقليات.

إنطلاقا من التزامها الأخلاقي تجاه القضايا الإنسانية، وفرت دولة #قطر السكن اللائق والرعاية الصحية المناسبة لجميع الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان ويقيمون حاليًا في الدولة بشكل مؤقت، كما سهلت المرور الآمن للأفغان والصحفيين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. pic.twitter.com/nuoDFZIOkt — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) August 24, 2021

قطر تشارك في الإجلاء والإيواء

وقال بيان الخارجية إنه بناءً على طلب عدد من المجموعات الدولية بما فيها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإعلامية والمؤسسات التعليمية، قامت دولة قطر بإجلاء الآلاف من الموظفين الأفغان مع عائلاتهم.

كما قامت بإجلاء عدد كبير من الطالبات من جميع أنحاء أفغانستان، وسهّلت إجلاء عدد من مواطني الدول الصديقة كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا.

وأوضح بيان الوزارة أنه -وحرصاً على الصحة العامة في قطر وصحة الأفراد الذين تم إجلاؤهم- ستُجرى فحوصات الكشف عن فيروس كورونا بتقنية تفاعل “البلمرة” التسلسلي (PCR) لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ولم يغادروا حتى الآن إلى وجهتهم النهائية.

كشريك دولي موثوق، استجبنا لطلب وساطة لإنهاء نزاع إقليمي رئيسي. لطالما رأت #قطر أن الحوار ضروري لتحقيق الازدهار والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وهذا ما يمكننا من العمل كعنصر فعّال ومحايد في عمليات الوساطة. pic.twitter.com/TRYHbGOrHU — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 24, 2021

كما تعمل قطر على توفير لقاح كوفيد-19 عند الطلب، بالإضافة إلى توفير المواصلات والمسكن المؤقت والرعاية الصحية والوجبات الغذائية وكل الرعاية اللازمة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن قطر تستضيف حاليا بشكل مؤقت عدداً كبيراً من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ومعظمهم من الطلبة والصحفيين وعدد من العائلات.

التقيت اليوم في #الدوحة بصديقي @WFPChief المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وناقشنا تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان. تأتي شراكتنا القوية مع @WFP_AR انطلاقاً من إيماننا بمبدأ التعاون الدولي وبجوهر القيم الإنسانية والتنموية، واللذان يشكلان ركيزة مهمة في علاقاتنا الدولية. pic.twitter.com/AJgfSufL86 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 24, 2021

وتعمل دولة قطر بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية على تسهيل عمليات الإغاثة والإجلاء بصفتها وسيطاً وشريكاً دولياً يُعتد به، وتتابع التطورات في أفغانستان عن كثب.

واشتدت الضغوط لاستكمال خروج آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، قبل الوقت المقرر لمغادرة القوات الأمريكية والقوات الحليفة الأسبوع المقبل.

كما اتفقت قطر مع الولايات المتحدة على استضافة 8 آلاف أفغاني بشكل مؤقت، بينما قالت كل من الإمارات والكويت إنهما ستستضيفان 5 آلاف.