البث الحي
الأخبار|قطر

شاركت في عمليات الإجلاء والإيواء.. قطر تقدم لقاحات كورونا للقادمين من أفغانستان

قطر شاركت في جهود الإجلاء من أفغانستان(مواقع التواصل)
قطر شاركت في جهود الإجلاء من أفغانستان(مواقع التواصل)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:36 PM (مكة المكرمة)

أعلنت دولة قطر أنها ستقدم لقاحات فيروس كورونا للقادمين في رحلات إجلاء من أفغانستان والذين سيقيمون إقامة مؤقتة على أراضيها.

وتسهم قطر في تسهيل جهود الإجلاء الدولية من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس، إن الدوحة سهلت عملية إجلاء ونقل أكثر من 40 ألف شخص من العاصمة كابل بأمان إلى قطر بالتنسيق مع الدول المعنية والأطراف في أفغانستان.

وأوضحت أن معظمهم حلّ كضيوف في دولة قطر لبضعة أيام قبل أن يكملوا طريقهم إلى وجهاتهم النهائية، مشيرة إلى أن جهود الإجلاء ستتواصل في الأيام المقبلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وتأتي جهود الإجلاء في سياق التزام دولة قطر تجاه الشعب الأفغاني الشقيق وحقه في العيش بكرامة وأمان، وتتضمن الفئات التي تم إجلاؤها العائلات والنساء والأطفال، بالإضافة إلى الأقليات.

قطر تشارك في الإجلاء والإيواء

وقال بيان الخارجية إنه بناءً على طلب عدد من المجموعات الدولية بما فيها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإعلامية والمؤسسات التعليمية، قامت دولة قطر بإجلاء الآلاف من الموظفين الأفغان مع عائلاتهم.

كما قامت بإجلاء عدد كبير من الطالبات من جميع أنحاء أفغانستان، وسهّلت إجلاء عدد من مواطني الدول الصديقة كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا.

وأوضح بيان الوزارة أنه -وحرصاً على الصحة العامة في قطر وصحة الأفراد الذين تم إجلاؤهم- ستُجرى فحوصات الكشف عن فيروس كورونا بتقنية تفاعل “البلمرة” التسلسلي (PCR) لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ولم يغادروا حتى الآن إلى وجهتهم النهائية.

كما تعمل قطر على توفير لقاح كوفيد-19 عند الطلب، بالإضافة إلى توفير المواصلات والمسكن المؤقت والرعاية الصحية والوجبات الغذائية وكل الرعاية اللازمة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن قطر تستضيف حاليا بشكل مؤقت عدداً كبيراً من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ومعظمهم من الطلبة والصحفيين وعدد من العائلات.

وتعمل دولة قطر بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية على تسهيل عمليات الإغاثة والإجلاء بصفتها وسيطاً وشريكاً دولياً يُعتد به، وتتابع التطورات في أفغانستان عن كثب.

واشتدت الضغوط لاستكمال خروج آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، قبل الوقت المقرر لمغادرة القوات الأمريكية والقوات الحليفة الأسبوع المقبل.

كما اتفقت قطر مع الولايات المتحدة على استضافة 8 آلاف أفغاني بشكل مؤقت، بينما قالت كل من الإمارات والكويت إنهما ستستضيفان 5 آلاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

التطورات في أفغانستان.. بلينكن يشكر قطر وغوتيريش يشيد بجهود الدوحة في تعزيز الحوار

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بجهود دولة قطر لتعزيز الحوار بين حركة طالبان وبقية الأطراف الأفغانية، معربا عن أمله في أن تؤدي إلى “انتقال شامل وسلمي” للسلطة في أفغانستان.

17/8/2021
المزيد من الأخبار

على متنها وزير حكومة محلية.. تحطم مروحية عسكرية أثناء هبوطها (فيديو)

(الجزيرة)

أثارت جدلا وفجرت مفاجأة.. “الصبارة الراقصة” تغزو بيوت المصريين (فيديو)

أفعى سامة تفاجئ المرضى وتسبب فوضى داخل مستشفى جنوبي العراق (فيديو)

الأفعى سببت فوضى داخل المستشفى وأفزعت المرضى (مواقع التواصل)

أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

السودان.. عمر البشير يوافق على “قطع رقبته” بشرط

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أثناء إحدى جلسات محاكمته (رويترز)

مع الحكيم.. الحل الأمثل للتغلب على الإمساك عند الأطفال (فيديو)

يُنصح بالملينات والأطعمة الغنية بالألياف والسوائل للأطفال

طالبان تكشف ملامح نظام الحكم الجديد في أفغانستان (فيديو)

قياديون من حركة طالبان في القصر الرئاسي الأفغاني (الجزيرة)
مقالات

من هو الملا برادر؟

الملا برادر