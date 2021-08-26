أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالدوحة، اليوم الخميس، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سمو الأمير المفدى يستقبل في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. https://t.co/rPvprr3V34 pic.twitter.com/AEWT5Ynach — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 26, 2021

ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وتمنياتهم للشيخ تميم وللشعب القطري بمزيد من التقدم والرخاء.

وحمّل الشيخ تميم، الشيخ طحنون بن زايد تحياته لرئيس دولة الإمارات ونائب الرئيس وولي عهد أبو ظبي وتمنياته لهم بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات دوام الازدهار والرقي.