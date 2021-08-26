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أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي (مواقع التواصل)
أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي (مواقع التواصل)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:31 PM (مكة المكرمة)

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالدوحة، اليوم الخميس، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وتمنياتهم للشيخ تميم وللشعب القطري بمزيد من التقدم والرخاء.

وحمّل الشيخ تميم، الشيخ طحنون بن زايد تحياته لرئيس دولة الإمارات ونائب الرئيس وولي عهد أبو ظبي وتمنياته لهم بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات دوام الازدهار والرقي.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية

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