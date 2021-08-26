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أفعى سامة تفاجئ المرضى وتسبب فوضى داخل مستشفى جنوبي العراق (فيديو)

الأفعى سببت فوضى داخل المستشفى وأفزعت المرضى (مواقع التواصل)
الأفعى سببت فوضى داخل المستشفى وأفزعت المرضى (مواقع التواصل)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202103:06 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات ترصد لحظة العثور على أفعى في ممر صالة العمليات الجراحية قرب ردهة العناية المركزة داخل مستشفى الموانئ التعليمية بمدينة البصرة جنوبي البلاد.

وأثار ظهور الأفعى صدمة وفزع المرضى والزائرين بالإضافة إلى حالة من الفوضى والارتباك داخل المستشفى، بينما حاول بعض الموجودين قتلها بأحذيتهم وسط استياء واسع أغرق المنصات العراقية.

واعتبر الناشطون الغاضبون دخول أفعى “الرقطاء” السامة إلى مستشفى مكتظ بالمرضى، مؤشرًا على مدى الإهمال الجسيم وتردي الخدمات وتدني معايير السلامة الطبية وغياب الرقابة مما يعرض حياة الناس لمخاطر أكبر بدلًا من علاجهم.

والشهر الماضي تظاهر مئات العراقيين من أهالي محافظة ذي قار (جنوب شرقي البلاد) احتجاجًا على ما وصفوه بسوء الخدمات والتقصير لا سيّما بعد حريق مستشفى الحسين بالناصرية والذي راح ضحيته نحو 60 مريضًا.

وتجمّع مئات من المحتجين آنذاك في ميدان الحبوبي -ميدان الاحتجاجات- وسط الناصرية، رافعين شعارات منددة بالفساد ومطالبة بمحاسبة المقصرين في القطاع الصحي بالمحافظة.

وكانت هذه ثاني مأساة من نوعها في العراق في 3 أشهر، ففي أبريل/نيسان الماضي، أودى انفجار مماثل في مستشفى ببغداد لعلاج مصابي كوفيد-19 بحياة 82 على الأقل، وأصاب 110 آخرين.

وأنحى الرئيس العراقي برهم صالح باللوم في الحادثتيْن على الفساد، ودعا بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء إلى الحداد العام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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