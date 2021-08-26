أفعى سامة تفاجئ المرضى وتسبب فوضى داخل مستشفى جنوبي العراق (فيديو)

تداول ناشطون عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات ترصد لحظة العثور على أفعى في ممر صالة العمليات الجراحية قرب ردهة العناية المركزة داخل مستشفى الموانئ التعليمية بمدينة البصرة جنوبي البلاد.

وأثار ظهور الأفعى صدمة وفزع المرضى والزائرين بالإضافة إلى حالة من الفوضى والارتباك داخل المستشفى، بينما حاول بعض الموجودين قتلها بأحذيتهم وسط استياء واسع أغرق المنصات العراقية.

واعتبر الناشطون الغاضبون دخول أفعى “الرقطاء” السامة إلى مستشفى مكتظ بالمرضى، مؤشرًا على مدى الإهمال الجسيم وتردي الخدمات وتدني معايير السلامة الطبية وغياب الرقابة مما يعرض حياة الناس لمخاطر أكبر بدلًا من علاجهم.

🟥بالفيديو.. 🔻 🔴أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى الموانئ في #البصرة. pic.twitter.com/7RhTogKbgT — Dr.Adnan Albideri (@albideri) August 23, 2021

والشهر الماضي تظاهر مئات العراقيين من أهالي محافظة ذي قار (جنوب شرقي البلاد) احتجاجًا على ما وصفوه بسوء الخدمات والتقصير لا سيّما بعد حريق مستشفى الحسين بالناصرية والذي راح ضحيته نحو 60 مريضًا.

وتجمّع مئات من المحتجين آنذاك في ميدان الحبوبي -ميدان الاحتجاجات- وسط الناصرية، رافعين شعارات منددة بالفساد ومطالبة بمحاسبة المقصرين في القطاع الصحي بالمحافظة.

#العراق

افعى في ممر صالة عمليات مستشفى البصرة !! pic.twitter.com/hqk3a0Bn4e — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa7b5r5t5n) August 23, 2021

وكانت هذه ثاني مأساة من نوعها في العراق في 3 أشهر، ففي أبريل/نيسان الماضي، أودى انفجار مماثل في مستشفى ببغداد لعلاج مصابي كوفيد-19 بحياة 82 على الأقل، وأصاب 110 آخرين.

وأنحى الرئيس العراقي برهم صالح باللوم في الحادثتيْن على الفساد، ودعا بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء إلى الحداد العام.