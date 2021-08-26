أربعة قتلى برصاص مسلح أمام السفارة الفرنسية في تنزانيا (فيديو)

أعلنت الشرطة في تنزانيا مقتل ثلاثة من أفرادها وحارس أمن خاص برصاص مسلّح أطلق النار أمام السفارة الفرنسية في دار السلام -العاصمة الاقتصادية للبلاد- قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

وأظهرت مقاطع متداولة مقتل مسلح برصاص أفراد الشرطة بعد مهاجمته أحد المباني مقابل للسفارة الفرنسية في دار السلام.

وأظهرت اللقطات المسلح داخل غرفة الحراسة وتبادل المسلح إطلاق النار من مسافة قريبة جدا مع أفراد الشرطة ورجال بدا أنهم من حراس السفارة.

كما أظهرت المقاطع مقتل المسلح برصاص أفراد الشرطة بعد مهاجمته أحد المباني مقابل للسفارة الفرنسية في دار السلام.

وقال قائد عمليات الشرطة في تنزانيا للصحفيين إنّ دوافع المهاجم لا تزال مجهولة، مشيرًا إلى أنّ ستّة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح.

وأضاف “من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هجوما إرهابيا، نحن ما زلنا نحقّق في الدوافع”، داعيا المواطنين “إلى التزام الهدوء ريثما نحقق في هذه القضية”.

وذكر مركز (سايت) المتخصّص برصد المواقع الإلكترونية الجهادية، مساء أمس الأربعاء، أن وسائل إعلام مرتبطة بتنظيم الدولة أكّدت وقوع “هجوم على السفارة الفرنسية” في دار السلام نفّذه رجل صومالي، دون أن يصدر تبني للعملية من أي جهة.

Natoa pole kwa Jeshi la Polisi na familia za Askari 3, na Askari 1 wa kampuni ya ulinzi ya SGA waliopoteza maisha baada ya mtu aliyekuwa na silaha kuwashambulia katika eneo la Salenda, Dar es Salaam.

Mtu huyo amedhibitiwa na hali ni shwari. Nawaagiza Polisi kuchunguza kwa kina. — Samia Suluhu (@SuluhuSamia) August 25, 2021

ولم تدل وزارة الخارجية الفرنسية بأي تعليق حول الحادث بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقدّمت سامية حسن رئيسة تنزانيا تعازيها إلى ذوي القتلى وأمرت بإجراء تحقيق معمّق حول الحادث.