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أربعة قتلى برصاص مسلح أمام السفارة الفرنسية في تنزانيا (فيديو)

أربعة قتلى برصاص مسلح أمام السفارة الفرنسية في تنزانيا(رويترز)
أربعة قتلى برصاص مسلح أمام السفارة الفرنسية في تنزانيا(رويترز)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202101:39 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة في تنزانيا مقتل ثلاثة من أفرادها وحارس أمن خاص برصاص مسلّح أطلق النار أمام السفارة الفرنسية في دار السلام -العاصمة الاقتصادية للبلاد- قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

وأظهرت مقاطع متداولة مقتل مسلح برصاص أفراد الشرطة بعد مهاجمته أحد المباني مقابل للسفارة الفرنسية في دار السلام.

وأظهرت اللقطات المسلح داخل غرفة الحراسة وتبادل المسلح إطلاق النار من مسافة قريبة جدا مع أفراد الشرطة ورجال بدا أنهم من حراس السفارة.

كما أظهرت المقاطع مقتل المسلح برصاص أفراد الشرطة بعد مهاجمته أحد المباني مقابل للسفارة الفرنسية في دار السلام.

وقال قائد عمليات الشرطة في تنزانيا للصحفيين إنّ دوافع المهاجم لا تزال مجهولة، مشيرًا إلى أنّ ستّة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح.

وأضاف “من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هجوما إرهابيا، نحن ما زلنا نحقّق في الدوافع”، داعيا المواطنين “إلى التزام الهدوء ريثما نحقق في هذه القضية”.

وذكر مركز (سايت) المتخصّص برصد المواقع الإلكترونية الجهادية، مساء أمس الأربعاء، أن وسائل إعلام مرتبطة بتنظيم الدولة أكّدت وقوع “هجوم على السفارة الفرنسية” في دار السلام نفّذه رجل صومالي، دون أن يصدر تبني للعملية من أي جهة.

ولم تدل وزارة الخارجية الفرنسية بأي تعليق حول الحادث بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقدّمت سامية حسن رئيسة تنزانيا تعازيها إلى ذوي القتلى وأمرت بإجراء تحقيق معمّق حول الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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