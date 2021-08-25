حصري.. وزير الداخلية التركي: لا ترحيل للاجئين السوريين في تركيا (فيديو)

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مقابلة خاصة مع الجزيرة مباشر إن اللاجئين السوريين في تركيا هم تحت الحماية المؤقتة وإخوة للشعب التركي ولا حديث عن ترحيلهم إلى مناطق الصراعات في سوريا.

وقال صويلو إن نحو 400 ألف سوري عادوا إلى مناطق آمنة في إدلب من تلقاء أنفسهم بعد تأمين تركيا لتلك المناطق.

وتابع صويلو أنه لا مجال لكراهية الأجانب في تركيا، واصفا الأحداث التي شهدت اعتداءات من أتراك على لاجئين سوريين قبل أسابيع في أنقرة بأنها “أحداث مؤسفة”.

وقال صويلو إن الغرب والمعارضة يحاولون تصوير الأمر على أن هناك معاداة للسوريين والأجانب في تركيا وهو أمر غير صحيح، مضيفا أن “الذئب يحب الأجواء المليئة بالضباب”.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن بلاده قدرها أنها في منطقة تكتنفها النزاعات ومحاطة بدول تشهد نزاعات ما يجعلها وجهة للمهاجرين واللاجئين الفارين من ويلات الحروب والنزعات.

وقال -خلال مقابلة مع (الجزيرة مباشر) في بلدة قسطموني التي تعرضت لفيضانات أحدثت بها دمارا- إن تركيا اتخذت عددا من التدابير للحد من الهجرة غير النظامية منها إقامة جدار على الحدود.

وأكد أن ذلك جاء بسبب موجات الهجرة الكثيفة على تركيا والتي تقدر بالآلاف.

وأشار إلى أعداد اللاجئين في إدلب وقدرهم بنحو 3 ملايين و700 شخص وفي عفرين 600 ألف وفي منطقة درع الفرات هناك مليون ونصف لاجئ، موضحًا أن هناك نحو مليون و700 ألف لاجئ أفغاني على الحدود الإيرانية.

وأكد صويلو أن تركيا تتعامل مع اللاجئين بشكل إنساني، لافتا إلى موقف اليونان تجاه اللاجئين وما تقوم بها حيالهم من مضايقات وانتهاك ومعاملة سيئة.

وتطرّق لمسألة ترحيل اللاجئين إلى الشمال السوري وخاصة بعد حديث زعيم المعارضة التركية والذي قال فيه إنه سيعيد كل السوريين إلى سوريا إذا تسلم الحكم.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية التركي إنه بالنسبة لإدارة ملف اللجوء فإن تركيا تسير وفق القواعد الدولية، وإن موقف تركيا يسير وفق الأمم المتحدة ذات الصلة.

وبخصوص السوريين والمهاجرين غير النظاميين، قال إن هناك بعض الاختلافات وإن كان هناك دولة فيها حروب فإنه لا يجوز ترحيل اللاجئين إليها.

وأكد أن وضع السوريين في تركيا مختلف مشيرًا إلى أنهم ضيوف وليسوا مثل اللاجئين الآخرين وهم تحت الحماية المؤقتة في تركيا.

وعن ازدياد حالات اللجوء إلى تركيا بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، قال وزير الداخلية التركي إن 80 ألف من الأفغان بقوا في تركيا في السابق أعطى منهم نحو 50 ألف إقامة في تركيا، بعد أن تم القبض على 150 ألف بواسطة حرس الحدود.

وقال إن تركيا لديها 182 ألف أفغاني لاجئ مسجلين في تركيا من قبل، ونفى دخول أعداد كبيرة من الأفغان بعد سيطرة طالبان على السلطة، نافيا ما ذكرته المعارضة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بعمليات الترميم الحالية في بلدة قسطموني، قال صويلو إن الدولة تتحمل 60% من كلفة ترميم المباني التي تضررت بسبب السيول والفيضانات وسننتهي خلال عام من ترميم تلك المنازل.